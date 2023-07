Xuxa revela como foi o primeiro encontro com Ayrton Senna: 'Negócio meio doido'

No terceiro episódio de 'Xuxa – O Documentário', Xuxa Meneghel revela como conheceu Ayrton Senna, como foi o namoro deles e o motivo do término

A apresentadora Xuxa Meneghel abriu o coração ao relembrar a sua paixão por Ayrton Senna durante entrevista no terceiro episódio de Xuxa – O Documentário, do Globoplay. Ela relembrou como eles se conheceram, como o namoro começou e como foi a separação.

Para começar, ela relembrou a primeira vez que reparou no piloto. “Eu estava vendo uma capa de manchete e ele estava com uma vaca [na foto]. Eu olhei aquela cena e falei assim: 'Olha, esse cara é bacana, é um cara que gosta de bicho, não bebe e não fuma, já tem a grana dele e não vai querer a minha'. Comecei a folhear e falei, mas tem namorada. Fechei e alguém que estava perto de mim falou: 'Ah, mas pode ser que ele deixe de ter namorada de um dia para o outro'. 'Quem sabe, né?'”, declarou.

O primeiro encontro

Pouco depois, Xuxa e Ayrton se conheceram por iniciativa dele. “Ele ligou para o programa e a Marlene atendeu. 'Você não queria falar com ele. Tá aí, ó!'. Quando eu atendi, ele falou: 'É a menina mais linda do Brasil?'. E eu: 'Quem é?'. Fiquei meio sem jeito e ele falou: 'Posso te ver?'. Eu falei estou fazendo um show e ele falou: 'Tenho um aviãozinho, posso pedir para ir te buscar?'. Quando eu vi, eu estava dentro do avião dele, com um cartão do outro lado escrito: 'Broto, não fique tão bonita porque não me responsabilizo'. Eu falei: 'Nossa, que coisa mais cafona. Puxa vida, não vai dar certo isso'. Ele me ligou e falou: 'Já chegou?'. E falou o nome do hotel e que chegava na minha casa em cinco minutos. Eu falei: 'Não, já vou dormir'. E ele falou: 'Quero te ver antes'. Tá bom. Eu estava de roupa para dormir, quando eu estava colocando outra roupa, eu já ouvi o carro chegando. O cara chegou em cinco minutos mesmo!”, disse ela.

E relembrou como foi o primeiro encontro. “Quando eu olhei para o cara, ao invés de falar 'oi, tudo bem?', a gente colocou mão com mão e ficamos nos olhando, a gente se abraçou meio que se cheirando, foi um negócio meio doido. O meu cachorrinho abanando o rabo todo feliz. Eu falei, 'gente, o que está acontecendo?!'. Demorou 15 dias, ele me deixando de molho, ele não me deu beijo. No terceiro dia, ele me deu de presente uma bíblia. Ele colocou a mão em cima da bíblia e falou assim: 'Eu te amo'. Eu falei: 'Esse cara é louco, não pode falar no terceiro dia. Tudo dele é muito rápido'. Só que o beijo e tudo demorou bastante, mas ele é muito rápido”, relembrou.

Então, Xuxa falou sobre a personalidade do piloto. “Ele vivia como se fosse o último dia da vida dele. E eu vi um cara fazendo isso. Ele me beijava e beijava tanto, eu falava: 'Meu deus do céu, para um pouquinho'. E ele falava: 'Não, eu não sei se vou poder te beijar amanhã'”, afirmou ela, e completou: “O meu namoro com o Beco foi uma coisa assim... que eu descobri muita coisa, foi uma coisa de descoberta, e eu fui uma pessoa muito apaixonada por ele. Muito. (…) A gente era muito parecido, gostava da mesma cor, das mesmas frutas, dos meus bichos... Tinha uma conexão muito grande com ele”.

Fim do namoro de Xuxa e Ayrton Senna

Na sequência, Xuxa falou sobre quando terminaram o namoro. Eles namoraram por cerca de um ano e oito meses. Depois disso, eles ainda tinham encontros casuais por cerca de dois anos, mas tudo terminou de vez quando ele conheceu Adriane Galisteu. “Um ano e oito meses de namoro certo, mas foi um inferno. Eu tinha a Marlene no meio, que não suportou a ideia, a ponto de dizer, tem que escolher ou o trabalho ou ele. E eu escolhi o trabalho”, disse ela, ao entregar o motivo da separação. “Quando ele começou a namorar a Adriane Galisteu, ele realmente ficou um ano sem falar comigo. A gente não se viu até ele morrer”, contou.