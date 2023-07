Imagens inéditas do nascimento de Sasha Meneghel são exibidas no Domingão com Huck

Xuxa e Sasha Meneghel exibem imagens raras do dia do parto da jovem e que estão no documentário sobre a apresentadora

Em uma participação no Domingão com Huck, da Globo, Xuxa Meneghel e a filha, Sasha Meneghel Szafir, exibiram as imagens inéditas do nascimento da jovem. As imagens estão presentes em um episódio de Xuxa – O Documentário, do Globoplay, e foram antecipadas para o programa de Luciano Huck.

Vale lembrar que o nascimento de Sasha foi exibido no Jornal Nacional na época da chegada dela ao mundo e, agora, a equipe de pesquisa do documentário descobriu imagens inéditas e que nem Xuxa sabia que existiam.

As novas imagens mostraram Xuxa na sala de parto antes do nascimento da filha, recebendo a anestesia e também recebendo a bebê em seu colo. No Domingão, Xuxa revelou que a filha demorou para chorar e, por isso, demorou para ir para o seu colo e isso a deixou apreensiva.

Além disso, Sasha contou como foi assistir às imagens ao lado da mãe agora que já é adulta. “Foi emocionante assistir com ela. O mais emocionante foi ver a reação dela, o desespero de não me ter no colo rápido, como ela esperava, já que eu demorei um pouquinho para chorar. Ouvir dela o que ela sentiu naquele momento”, afirmou.

Sasha é fruto do antigo relacionamento de Xuxa com o ator e modelo Luciano Szafir, com quem ela se relacionou entre idas e vindas no período de 1996 a 2009.

Xuxa Meneghel queria ouvir pedido de desculpas de Marlene Mattos

A apresentadora Xuxa Meneghel fez uma declaração forte sobre o que esperava do reencontro comMarlene Mattos na gravação de Xuxa – O Documentário, do Globoplay. Em entrevista no Domingão com Huck, da Globo, ela contou que queria ouvir um pedido de desculpas, já que acusa a a sua ex-diretora de ter tido uma relação abusiva com ela durante os 19 anos de trabalho juntas. Porém, o pedido não aconteceu.

Com a expressão séria, Xuxa contou que mudou ao longo dos anos e esperava que Marlene pedisse desculpas por tudo o que aconteceu entre elas.

“Eu gostaria que quando ela sentasse ali, ela falasse assim: 'Cara, me desculpa'. Ela, inclusive, falou para o Pedro: 'Eu não vou lá para pedir desculpa'. Mas eu queria que, de alguma maneira, ela falasse, talvez com o olhar, talvez de alguma maneira, ou dizer 'eu mudei'. Eu, com a minha cabeça de 20 anos, com 30 anos eu era outra pessoa, com 40 eu era outra, com 50 eu era outra e com 60 eu sou outra. Pelo amor de Deus, a gente tem que pedir desculpas quando a gente erra”, declarou.