Xuxa Meneghel diz: 'A Marlene estava bem fadinha, não estava a bruxa que era'

No Domingão com Huck, Xuxa Meneghel revela o que achou do reencontro com Marlene Mattos em documentário: 'Foi decepcionante'

A apresentadora Xuxa Meneghel fez declarações potentes sobre a sua relação com a diretora de TV Marlene Mattos durante a entrevista no Domingão com Huck, da Globo, sobre Xuxa – O Documentário, do Globoplay. Na entrevista, ela começou falando sobre a imagem que viu de Marlene nos primeiros episódios do documentário. “A Marlene estava fadinha, não estava a bruxa que era”, afirmou ela, que ainda alfinetou: “25 horas por dia ela pensava em mim. Quer dizer, pensava no trabalho dela”.

Ao ser questionada sobre como foi o reencontro com Marlene para a gravação do documentário, ela definiu: “Foi decepcionante. Ela veio uma pessoa muito doce, muito prestativa, foi indo e foi vendo que ela tinha eu nas mãos dela. E isso dava poder. Era viciante para ela ter o poder. Não foi assim no início, e no passar dos anos ela se transformou em quem ela se transformou. As pessoas mudam. Eu mudei muito desde o início. Eu vi uma pessoa que não mudou”.

Então, a rainha dos baixinhos contou que esperava um pedido de desculpas de Marlene Mattos pela relação que elas tiveram quando trabalharam juntas, mas isso não aconteceu. “Eu gostaria que quando ela sentasse ali, ela falasse assim: 'Cara, me desculpa'. Ela, inclusive, falou para o Pedro: 'Eu não vou lá para pedir desculpa'. Mas eu queria que, de alguma maneira, ela falasse, talvez com o olhar, talvez de alguma maneira, ou dizer 'eu mudei'. Eu, com a minha cabeça de 20 anos, com 30 anos eu era outra pessoa, com 40 eu era outra, com 50 eu era outra e com 60 eu sou outra. Pelo amor de Deus, a gente tem que pedir desculpas quando a gente erra”, declarou.

Logo depois, o apresentador Pedro Bial, que foi o diretor do documentário, comentou sobre o que sentiu do reencontro delas. “As duas se certificaram de algumas coisas, se decepcionaram com outras. Ambas tem a dimensão da grandeza do que elas construíram. É uma história como não há outra. Em uma época em que não havia diretoras mulheres na TV, ela era uma diretora poderosa, em um ambiente machista”, contou.

Xuxa revela para expor abuso

Também no Domingão com Huck, a apresentadora Xuxa Meneghel falou sobre a decisão dela de expor que já sofreu abuso sexual na infância e ela revelou o motivo. Para começar, Pedro Bial contou o que ouviu dela quando fez a pergunta. “Quando eu pergunto por quê ela resolveu falar [no quadro O Que Vi da Vida, do Fantástico], ela diz: 'Por causa de minha filha, tenho uma filha e não quero que isso aconteça com ela”, disse ele.

Então, Xuxa completou o pensamento ao falar de suas razões. “Para que [todos que sofreram abuso] fossem ouvidos, estava dando voz”, afirmou ela, que ainda explicou porque não falou sobre isso antes. “Eu não tinha amadurecimento, não tinha essa força dentro de mim para chegar e falar isso não é legal, fale sobre isso para ajudar outras pessoas. Cada vez que eu falo, eu mudo o mundinho de cada um. Dá uma mudança dentro delas, não se sentem sozinhas. Cada um tem uma visão do que aconteceu”, afirmou.