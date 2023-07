Xuxa Meneghel revela motivo para expor abuso na infância: 'Dando voz'

Pedro Bial revela o que ouviu de Xuxa ao questioná-la sobre decisão de contar sobre abuso na infância

A apresentadora Xuxa Meneghel participou do programa Domingão com Huck, da Globo, ao lado de Pedro Bial e Sasha Meneghel para falar sobre os bastidores do documentário sobre a vida e a carreira dela no Globoplay. Em um trecho da conversa, Luciano Huck falou sobre a decisão dela de expor que já sofreu abuso sexual na infância e ela revelou o motivo.

Para começar, Pedro Bial contou o que ouviu dela quando fez a pergunta. “Quando eu pergunto por quê ela resolveu falar [no quadro O Que Vi da Vida, do Fantástico], ela diz: 'Por causa de minha filha, tenho uma filha e não quero que isso aconteça com ela”, disse ele.

Então, Xuxa completou o pensamento ao falar de suas razões. “Para que [todos que sofreram abuso] fossem ouvidos, estava dando voz”, afirmou ela, que ainda explicou porque não falou sobre isso antes. “Eu não tinha amadurecimento, não tinha essa força dentro de mim para chegar e falar isso não é legal, fale sobre isso para ajudar outras pessoas. Cada vez que eu falo, eu mudo o mundinho de cada um. Dá uma mudança dentro delas, não se sentem sozinhas. Cada um tem uma visão do que aconteceu”, afirmou.

Xuxa relembra morte trágica de fã

A apresentadora Xuxa Meneghel relembrou um momento dramático de sua história com os fãs durante o segundo episódio do documentário sobre sua vida e carreira no Globoplay. Em um trecho, ela falou sobre a paixão dos fãs que a seguem há tantos anos e relembrou quando um fã morreu logo após encontrá-la.

A história é sobre Hernan, um homem que sofreu uma parada cardíaca após encontrá-la no aeroporto e morreu logo depois. Antes de tudo acontecer, ele fez um post nas redes sociais e disse que iria morrer com um infarto no dia seguinte, que seria quando ele iria encontrá-la, e postou a foto da revista CARAS Argentina com a rainha dos baixinhos na capa.

No documentário, Xuxa relembrou o ocorrido: “É assustador como um ser humano pode gostar tanto de alguém que não conhece e que muitas vezes dá a vida por mim. Eu tenho essa certeza que alguns dão a vida, alguns até já disseram isso e aconteceu fatalidades, pessoas que morreram. O Hernan, na Argentina, que disse: 'eu vou ver a minha deusa e vou ter uma parada cardíaca'. E teve a parada cardíaca”.

Em entrevista no documentário, o segurança Magno Chaves também relembrou o susto com a morte do rapaz. “Na saída do aeroporto, ele tinha acabado de cumprimentar a Xuxa. Ele estava perto dela. Nós fomos saindo e ele caiu. Quando ele caiu, ela quis abaixar e eu falei 'não, se você abaixar vai ser pior. Vai dar uma confusão aqui'. E nós saímos. Não sabíamos que ele tinha infartado, achamos que tinha só passado mal”, afirmou ele.

Xuxa recebeu a notícia da morte de Hernan por meio de outra fã, que contou que não foi possível fazer nada para salvá-lo. A fã contou que Xuxa ficou com a voz embargada ao receber a notícia e se afastou.