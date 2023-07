Xuxa relembra tragédia com fã na Argentina: 'É assustador'

No documentário do Globoplay, Xuxa Meneghel e seu segurança revelam como foi a morte de fã logo após encontrá-la

A apresentadora Xuxa Meneghel relembrou um momento dramático de sua história com os fãs durante o segundo episódio do documentário sobre sua vida e carreira no Globoplay. Em um trecho, ela falou sobre a paixão dos fãs que a seguem há tantos anos e relembrou quando um fã morreu logo após encontrá-la.

A história é sobre Hernan, um homem que sofreu uma parada cardíaca após encontrá-la no aeroporto e morreu logo depois. Antes de tudo acontecer, ele fez um post nas redes sociais e disse que iria morrer com um infarto no dia seguinte, que seria quando ele iria encontrá-la, e postou a foto da revista CARAS Argentina com a rainha dos baixinhos na capa.

No documentário, Xuxa relembrou o ocorrido: “É assustador como um ser humano pode gostar tanto de alguém que não conhece e que muitas vezes dá a vida por mim. Eu tenho essa certeza que alguns dão a vida, alguns até já disseram isso e aconteceu fatalidades, pessoas que morreram. O Hernan, na Argentina, que disse: 'eu vou ver a minha deusa e vou ter uma parada cardíaca'. E teve a parada cardíaca”.

Em entrevista no documentário, o segurança Magno Chaves também relembrou o susto com a morte do rapaz. “Na saída do aeroporto, ele tinha acabado de cumprimentar a Xuxa. Ele estava perto dela. Nós fomos saindo e ele caiu. Quando ele caiu, ela quis abaixar e eu falei 'não, se você abaixar vai ser pior. Vai dar uma confusão aqui'. E nós saímos. Não sabíamos que ele tinha infartado, achamos que tinha só passado mal”, afirmou ele.

Xuxa recebeu a notícia da morte de Hernan por meio de outra fã, que contou que não foi possível fazer nada para salvá-lo. A fã contou que Xuxa ficou com a voz embargada ao receber a notícia e se afastou.

Xuxa falou sobre a morte dele na época

Na época da morte de Hernan, Xuxa Meneghel fez um post nas redes sociais lamentando a partida dele.“Quando eu deixei de fazer o programa na Argentina, eu fiquei dias com a carinha de Hernan Mondragon na minha cabeça... Sempre que me via era emoção pura. Hoje, na chegada do aeroporto, ele se emocionou tanto que passou mal e inacreditavelmente se foi. É. Meu seguidor, meu fã e amigo virou anjo. Meu coração está apertado por não poder fazer nada para tê-lo ao meu lado, desculpe. Vou te guardar em minha alma”, escreveu.