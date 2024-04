Ex-participante revela motivo para ter desistido de A Grande Conquista 2

Ex-participante de A Grande Conquista 2, Gaby Fontenelle revela o motivo para ter pedido para sair do reality show da Record TV

Ex-participante de A Grande Conquista 2, da Record TV, a bailarina Gaby Fontenelle desistiu do reality show na última quarta-feira, 24. Ela saiu do jogo e voltou às redes sociais para contar o motivo para ter pedido para sair.

Ela disse que passou muito perrengue e viu que era melhor pedir para sair. "Cheguei em casa, descansei um pouco, comi um pratão de arroz e feijão que meu amor fez pra mim. Meu Deus, gente! Que loucura! Cada dia lá parecia um mês, antes de começar o reality nós já estávamos confinados, trancados sozinhos no hotel", disse ela.

E completou: "Teve muitas coisas incríveis, legais, claro que é uma experiência que vou levar para a vida, mas passei muito frio, fome, óbvio que era para passar perrengue mesmo nesse pré-confinamento até passar para a próxima etapa, mas não faço tudo por fama, por dinheiro, o que mais importa na minha vida é a minha saúde, paz de espírito, então eu tenho certeza que fiz a escolha certa. Eu já tinha tomado a decisão de sair no primeiro dia".

Gaby ainda negou os rumores de que a briga com outra participante teria sido o motivo de sua desistência. "Não foi por causa dela, me poupe, né? Eu tentei sair no dia 22, antes de começar o ao vivo. Nós já estávamos em gravação, confinados. Cinco da manhã apertei o botão, quero embora, peguei as coisas. Só que conversei com o psicólogo, me falaram para refletir, voltar para a casa e eu falei ‘tá, vou dar essa chance’", declarou.

"Eu sei o que eu quero, sabia das minhas decisões, sei que é um jogo, sei o perfil dela [Liziane], mas ela também tem o lado bom dela. Na primeira vez que eu quis sair foi muito mais tenso. Fiquei a noite inteira acordada, cinco da manhã apertei o botão", finalizou.

Veja como foi a saída dela: