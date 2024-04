Participante de A Grande Conquista 2 desiste do jogo e pede para sair

Gaby Fontenelle pediu para sair do reality show A Grande Conquista 2, da Record TV. Entenda o que aconteceu

A participante Gaby Fontenelle, que é ex-bailarina do programa Hora do Faro, surpreendeu ao desistir do reality show A Grande Conquista 2, da Record TV. A atração começou há apenas dois dias e ela já pediu para sair do confinamento.

Ela fez o pedido nesta quarta-feira, 24, e recebeu o apoio dos colegas. A saída dela foi confirmada pela emissora por meio de uma mensagem nas redes sociais oficiais de A Grande Conquista.

"Gaby Fontenelle não aguentou a pressão do jogo e pediu pra sair. O Dono da Casa Laranja, Lucas de Albú, e alguns outros participantes não conseguiram convencer Gaby a continuar. Assim a Casa toda será punida", informaram.

Por sua vez, a equipe dela contou que ela ficou com o emocional abalado no reality show. “Infelizmente, devido aos últimos acontecimentos na casa, onde teve um forte abalo emocional. Gabi optou por deixar o game. Gaby, desejos tudo de melhor para você nesta vida! Acreditamos que quando uma porta se fecha, é para outra abrir”, contaram nos stories do Instagram.

Veja como foi a saída dela:

View this post on Instagram A post shared by A Grande Conquista (@agrandeconquista)

Rachel Sheherazade celebra o cargo de apresentadora em A Grande Conquista

Rachel Sheherazade é a apresentadora do reality show A Grande Conquista 2, da Record TV, e comemorou a nova conquista profissional em um texto nas redes sociais.

"O dia tão esperado chegou. Vinte e dois de abril marca o começo de uma saga rumo a conquista de um milhão de reais para cem participantes. Para mim, a data de hoje celebra minha grande conquista: minha volta à televisão. Como eu desejei esse momento. Como eu queria voltar a trabalhar com aquilo que eu mais gosto. Como foram difíceis esses dois anos e sete meses de silêncios, de hiato, de um tempo fora do ar. Mas um dia, a Record quebrou esse silêncio e me deu voz novamente, me reuniu aos meus telespectadores e me mostrou de um jeito que o Brasil nunca tinha visto antes. E esse Brasil foi solidário, empático e também me acolheu. Obrigada a todos que acreditaram no meu potencial: ao time @recordoficial , @teleimage e a todos os colegas e amigos que me receberam de braços e corações abertos. Me sinto em casa com vocês", disse ela.