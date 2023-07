Xuxa revela que o queria ouvir de Marlene Mattos: 'Queria que ela falasse'

No Domingão com Huck, Xuxa Meneghel abre o jogo sobre o que esperava ouvir de Marlene Mattos em reencontro e que não aconteceu

A apresentadora Xuxa Meneghel fez uma declaração forte sobre o que esperava do reencontro comMarlene Mattos na gravação de Xuxa – O Documentário, do Globoplay. Em entrevista no Domingão com Huck, da Globo, ela contou que queria ouvir um pedido de desculpas, já que acusa a a sua ex-diretora de ter tido uma relação abusiva com ela durante os 19 anos de trabalho juntas. Porém, o pedido não aconteceu.

Com a expressão séria, Xuxa contou que mudou ao longo dos anos e esperava que Marlene pedisse desculpas por tudo o que aconteceu entre elas.

“Eu gostaria que quando ela sentasse ali, ela falasse assim: 'Cara, me desculpa'. Ela, inclusive, falou para o Pedro: 'Eu não vou lá para pedir desculpa'. Mas eu queria que, de alguma maneira, ela falasse, talvez com o olhar, talvez de alguma maneira, ou dizer 'eu mudei'. Eu, com a minha cabeça de 20 anos, com 30 anos eu era outra pessoa, com 40 eu era outra, com 50 eu era outra e com 60 eu sou outra. Pelo amor de Deus, a gente tem que pedir desculpas quando a gente erra”, declarou.

Em um trecho inédito do documentário exibido no Domingão com Huck, Xuxa é questionada se existe amor por Marlene, e ela diz: “Eu já tive todos os sentimentos bons e ruins pela Marlene. Muitas vezes eu falei o que ela queria que eu falasse. Hoje eu sei andar pelas minhas pernas, falar pela minha cabeça. Eu não posso falar tudo da Marlene, ou vão querer prender a Marlene”. Então, Marlene declarou: “Não ligo. O que eu fiz, eu fiz porque precisei fazer”.

Xuxa relembra música ousada que já pediram para cantar na Hora H

A apresentadora Xuxa Meneghel participou do programa Papo de Segunda, do GNT, nesta semana e revelou que um homem já fez um pedido inusitado na hora da intimidade. Ela contou um parceiro diz que ela cantasse uma música infantil que era sucesso em seu programa de TV e a surpreendeu com o pedido especial. "Uma vez eu fui ter relação com um cara e ele falou pra mim: canta 'Quem Quer Pão?' ", disse ela. Ao ser questionada se realizou o desejo do homem, ela negou: "Não cantei. Nem Lua de Cristal".

Além disso, ela relembrou outras fantasias com ela na Hora H. "Teve uns que já botavam meu cabelo para cima para fazer chuca, ou seja, realmente...", contou.

Em outro momento, Xuxa contou que namorou pouco em sua juventude porque era muito preservada por sua ex-diretora Marlene Mattos. "Uma vez eu senti muita vontade [de não ser a Xuxa], quando eu vi que eu não tinha ninguém. Porque ninguém chegava perto de mim, eu digo, de realmente chegar para namorar", disse ela.

E completou com uma história que a marcou. "Uma vez que eu estava passando na rua, me lembro dessa cena como se fosse hoje. Era uma van, a gente estava saindo de um show e eu passei por um ponto de ônibus. Tinha uma menina muito simples, com uma roupa muito simples e um cara agarrado nela, também simples; mas beijava ela com tanta vontade, agarrava ela com tanta vontade. Eu olhei aquela cena e senti muita inveja", afirmou ela, e continuou: "Eu queria muito estar no lugar daquela pessoa, que não tinha, acredito eu, nada que eu tinha para oferecer, mas ela recebeu tanto daquela pessoa que estava ali com ela, gostava tanto dela daquele jeito".