Xuxa revela música inusitada que pediram na Hora H: 'Cantar'

Xuxa Meneghel revela que homem já pediu para ela cantar música infantil entre quatro paredes. Saiba qual!

A apresentadora Xuxa Meneghel participou do programa Papo de Segunda, do GNT, nesta semana e revelou que um homem já fez um pedido inusitado na hora da intimidade. Ela contou um parceiro diz que ela cantasse uma música infantil que era sucesso em seu programa de TV e a surpreendeu com o pedido especial.

"Uma vez eu fui ter relação com um cara e ele falou pra mim: canta 'Quem Quer Pão?' ", disse ela. Ao ser questionada se realizou o desejo do homem, ela negou: "Não cantei. Nem Lua de Cristal".

Além disso, ela relembrou outras fantasias com ela na Hora H. "Teve uns que já botavam meu cabelo para cima para fazer chuca, ou seja, realmente...", contou.

Em outro momento, Xuxa contou que namorou pouco em sua juventude porque era muito preservada por sua ex-diretora Marlene Mattos. "Uma vez eu senti muita vontade [de não ser a Xuxa], quando eu vi que eu não tinha ninguém. Porque ninguém chegava perto de mim, eu digo, de realmente chegar para namorar", disse ela.

E completou com uma história que a marcou. "Uma vez que eu estava passando na rua, me lembro dessa cena como se fosse hoje. Era uma van, a gente estava saindo de um show e eu passei por um ponto de ônibus. Tinha uma menina muito simples, com uma roupa muito simples e um cara agarrado nela, também simples; mas beijava ela com tanta vontade, agarrava ela com tanta vontade. Eu olhei aquela cena e senti muita inveja", afirmou ela, e continuou: "Eu queria muito estar no lugar daquela pessoa, que não tinha, acredito eu, nada que eu tinha para oferecer, mas ela recebeu tanto daquela pessoa que estava ali com ela, gostava tanto dela daquele jeito".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xuxa (@xuxameneghel)

Xuxa relembra cena icônica do reencontro com o pai na TV

No programa Mais Você, a apresentadora Xuxa Meneghelrelembrou como foi o reencontro com o pai, Luiz Floriano Meneghel, no programa Xou da Xuxa em 1992. “Eu não queria parar o Xou da Xuxa, mas foi uma vontade da Marlene, que disse que tinha muita gente copiando e não iam guardar como guardaram na memória. Nesse dia, ela fez tudo para dar muito Ibope e chamou o meu pai. Eu estava há seis, quase sete anos, sem falar com ele. E ela chamou sem me avisar. Eu me lembro que eu queria ir embora dali, eu me senti a pessoa mais invadida. Eu até conversei com a Marlene no dia e ela disse: 'Uma filha tem que conversar com o pai'. E eu falei: 'Você não pensou nisso, você pensou no Ibope'. E ela: 'Ah, também'. Era uma coisa, se eu chorasse, se eu risse demais, era bacana, ela usava muito isso”, afirmou.

Então, ao rever as imagens, ela refletiu como se sente. “Nesse dia, vem essa dor de ver o meu pai sem querer. Eu não queria que ele estivesse nesse momento. A separação dos meus pais foi muito tumultuada, foi muito ruim. Meu pai mentiu para a minha mãe e para mim, descaradamente. Depois eu descobri essa coisa da traição, não estou aqui para julgar ele e nem ninguém. Se eu já traí pessoas, como eu posso julgar? Mas é da maneira que foi. A minha mãe ficou doente, perdeu cabelo, sofreu muito, ela pensou em se matar. Tudo eu culpava o meu pai, por mais que depois eu voltei a falar com ele. Não era para lavar roupa suja, eu estava fechando um ciclo e ela queria abrir outro em uma forçação de barra tão grande. Eu me senti invadida, de novo”, declarou.