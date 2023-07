Xuxa abre o jogo sobre reencontro com o pai na TV: 'Ela chamou sem me avisar'

No programa Mais Você, Xuxa relembra cena icônica do reencontro com o pai no Xou da Xuxa: 'Eu queria ir embora dali'

A apresentadora Xuxa Meneghel participou do programa Mais Você, da Globo, para falar sobre a estreia do documentário sobre a sua vida e carreira no Globoplay. Durante a conversa, ela relembrou a cena icônica de quando reencontrou o seu pai, Luiz Floriano Meneghel, no último dia de gravação do programa Xou da Xuxa, da Globo, em 31 de dezembro de 1992. A estrela abriu o jogo ao contar como se sentiu naquele reencontro que ela não esperava.

“Eu não queria parar o Xou da Xuxa, mas foi uma vontade da Marlene, que disse que tinha muita gente copiando e não iam guardar como guardaram na memória. Nesse dia, ela fez tudo para dar muito Ibope e chamou o meu pai. Eu estava há seis, quase sete anos, sem falar com ele. E ela chamou sem me avisar. Eu me lembro que eu queria ir embora dali, eu me senti a pessoa mais invadida. Eu até conversei com a Marlene no dia e ela disse: 'Uma filha tem que conversar com o pai'. E eu falei: 'Você não pensou nisso, você pensou no Ibope'. E ela: 'Ah, também'. Era uma coisa, se eu chorasse, se eu risse demais, era bacana, ela usava muito isso”, afirmou.

Então, ao rever as imagens, ela refletiu como se sente. “Nesse dia, vem essa dor de ver o meu pai sem querer. Eu não queria que ele estivesse nesse momento. A separação dos meus pais foi muito tumultuada, foi muito ruim. Meu pai mentiu para a minha mãe e para mim, descaradamente. Depois eu descobri essa coisa da traição, não estou aqui para julgar ele e nem ninguém. Se eu já traí pessoas, como eu posso julgar? Mas é da maneira que foi. A minha mãe ficou doente, perdeu cabelo, sofreu muito, ela pensou em se matar. Tudo eu culpava o meu pai, por mais que depois eu voltei a falar com ele. Não era para lavar roupa suja, eu estava fechando um ciclo e ela queria abrir outro em uma forçação de barra tão grande. Eu me senti invadida, de novo”, declarou.

O documentário de Xuxa Meneghel estreia nesta quinta-feira, 13, às 18h, no Globoplay.

Xuxa fala sobre a ansiedade para estreia de documentário

A apresentadora Xuxa Meneghelconversou com a Revista CARAS sobre as expectativas ao redor do documentário sobre a sua vida e carreira, que será lançado nesta quinta-feira, 13, no Globoplay. Na matéria de capa da publicação, ela contou que não está com o 'frio na barriga' para a estreia, mas que pensa na repercussão.

"Não [estou com frio na barriga]... não tenho frio na barriga nem quando vou fazer show para um monte de gente, mas fico ansiosa para que tudo dê certo, fico preocupada para que nada dê errado. Aliás, acho que nunca me deu frio na barriga. Meu medo é decepcionar as pessoas ou que as coisas comecem a não dar certo", disse ela.

Então, ela refletiu sobre o lançamento do documentário e se acha que está mais ansiosa do que o público. "Eu acho que não finaliza comigo, nem com o público. Essa ansiedade vai continuar porque minha história não acabou, ela ainda vai ser escrita pelo meu público, por mim, pela minha filha, pelas pessoas que trabalham comigo... ou seja, essa ansiedade para que tudo continue certo, que dê certo, vai continuar. Tenho certeza de que quem acha que me conhece vai se surpreender e quem não gostaria de me conhecer também vai se surpreender", afirmou ela.

E completou: "É um documentário para deixar para meus netos, para deixar minha filha orgulhosa. É meu primeiro e único documentário, os outros terão que ter outro nome, porque o documentário Xuxa é só esse. Então, é bom as pessoas que gostam de maratonar aproveitarem bastante, porque foi feito com muito cuidado, respeito, carinho e, se tinha algum momento para mostrar alguma coisa que não parece interessante ou legal, foi mostrado".