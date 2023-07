Luciano Szafir relembra a separação de Xuxa: 'Ela ficou ofendida'

No documentário do Globoplay, Luciano Szafir conta sobre como se apaixonou por Xuxa Meneghel e como foi a separação deles

O apresentador e modelo Luciano Szafir foi um dos entrevistados no terceiro episódio de Xuxa – O Documentário, do Globoplay, e relembrou seu relacionamento com Xuxa Meneghel, com quem teve uma filha, Sasha Meneghel Szafir. Ele falou sobre quando eles se conheceram, quando decidiram ter uma filha e a separação.

Para começar, ele contou que os dois se conheceram durante o ensaio fotográfico para uma revista e tiveram química no mesmo instante. “O flerte já começou ali. Eu nervoso, mas começou e ela já tinha mais experiência. Eu nunca tinha fotografado na minha vida. Acabou as fotos com a cena do beijo e falaram: 'Gente, deu! Balde d'água ou sai todo mundo do estúdio'. E a gente ficou lá um tempinho”, disse ele.

Então, ele também relembrou o fim do relacionamento durante a gestação de Xuxa. “Teve uma discussão séria. Ela ficou ofendida com algo em uma entrevista que eu falei e nós nos separamos. Ela tinha uma experiência de vida que ninguém tinha, não tinha como dar certo. A única coisa que a gente tinha era a química, com uma vontade de fazer acontecer, mas que, aos poucos, pela falta de contato – a gente fala no telefone todo dia durante três horas -, mas não tinha o contato físico. Nós só falamos quando ela me ligou e falou: 'Estou indo para a maternidade. Voa'. E foi aí que eu fui. Eu assisti ao parto”, contou.

A decisão de Xuxa e Luciano Szafir para ter uma filha

Durante a entrevista, Xuxa contou que sempre quis ser mãe, mas Luciano Szafir só queria ter filhos após o casamento. Como ela não queria casar, a apresentadora chegou a cogitar a possibilidade de ter um bebê por meio da inseminação artificial com um doador.

“Fui para Pasadena, em Los Angeles, e fiquei sabendo de tudo como era a inseminação artificial. E ele falou: 'Como você vai fazer uma inseminação artificial me namorando?'. E eu falei: 'Ué, você não namoraria uma mulher que tem um filho?'. 'Sim, mas você vai estar grávida e eu vou estar te namorando?'. 'Qual é o problema?'”, disse ela.

Ele contou que os dois já estavam morando juntos no Rio de Janeiro, mas tinham brigas frequentes e breves separações. Então, ele foi conversar com ela sobre ter filho e eles decidiram engravidar. “Veio o Luciano e falou: 'Não faz isso, dá um pai para o seu filho'. 'Lu, você quer casar e eu não quero'. 'Tá bom, não precisa casar'. E eu falei: 'Tá bom, eu vou estar ovulando em 24 horas, quer tentar?'. Foi a primeira tentativa. A gente teve relações com camisinha e foi a primeira vez que ele tirou a camisinha, não queria tirar de jeito nenhum, só casado. Quando você sabe que vai ovular em 24 horas, seria bom ter relações de manhã e à noite, e no outro dia também. E a gente fez, de manhã, à noite e no outro dia. E ele viajou”, disse ela.

Então, Xuxa completou sobre quando descobriram a gravidez. “Nesse meio tempo, a gente deu uma brigada, porque a gente vivia brigando. Fui para São Paulo fazer umas fotos e eu enjoei. Liguei para ele e falei: 'Eu enjoei no avião'. E ele disse: 'Estou indo aí com o teste de farmácia'. Não tinha um mês, mas eu enjoei”, contou.

Como eles se separaram durante a gravidez de Xuxa, Luciano Szafir foi avisado por ela sobre o dia do nascimento de Sasha e ele esteve na sala de parto para ver a filha chegar ao mundo.