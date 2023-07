Xuxa fala sobre ter 'usado' Luciano Szafir: 'Ele sabia de tudo'

Após revelar que não queria casar com Luciano Szafir, Xuxa fala sobre ter 'usado' o modelo para ter Sasha

O documentário de Xuxa no Globoplay está dando o que falar. No último episódio, a Rainha dos Baixinhos revelou alguns detalhes de sua vida amorosa. Além de ter falado do romance com Ayrton Senna, ela relembrou como foi o relacionamento com o pai de sua filha, o modelo Luciano Szafir.

A apresentadora contou que o conheceu durante um ensaio de uma revista e que tiveram uma forte química. Desde o primeiro momento que o conheceu, ela deixou claro que gostaria de ser mãe antes dos 35, contudo, havia um empecilho para a loira: Luciano só teria filhos se casasse e ela não queria se casar.

Após muitos pedidos sem ele ceder, Xuxa então resolveu procurar por inseminação fora do Brasil até que o modelo cedeu ao desejo a namorada. Sobre suas declarações no documentário, a famosa explicou melhor para o Gshow sobre ter "usado" o pai de Sasha.

"Tem muita verdade nisso. Como as pessoas falam, eu o usei. Mas, na realidade, ele sabia de tudo. Quando chegou para me namorar, falei para ele que queria só um ficante e depois disse que o meu relógio biológico estava indo, queria ser mãe", disse.

Xuxa comentou sobre ter um filho por inseminação mesmo namorando com Luciano. "Eu ia fazer a inseminação mesmo namorando ele de vez em quando. Na minha cabeça, não queria usá-lo. Na minha cabeça, queria usá-lo, sim, de vez em quando, para ficar do lado dele porque gostava da relação com ele. Só não gostava o suficiente para me casar com ele. Sempre foi o sonho dele e nunca foi o meu", explicou.

A Rainha dos Baixinhos ainda declarou: "Como as pessoas não sabem, dizem: 'Ela usou ele'. Sim, eu usei, como ele também me usou para a gente ser feliz ali na hora da relação, do sexo e tudo mais. Fui verdadeira o tempo todo, como ele também foi. Ele não foi obrigado a tirar a camisinha".

Luciano Szafir relembra a separação de Xuxa: 'Ela ficou ofendida'

O apresentador e modelo Luciano Szafir foi um dos entrevistados no terceiro episódio de Xuxa – O Documentário, do Globoplay, e relembrou seu relacionamento com Xuxa Meneghel, com quem teve uma filha, Sasha Meneghel Szafir. Ele falou sobre quando eles se conheceram, quando decidiram ter uma filha e a separação.

Para começar, ele contou que os dois se conheceram durante o ensaio fotográfico para uma revista e tiveram química no mesmo instante. “O flerte já começou ali. Eu nervoso, mas começou e ela já tinha mais experiência. Eu nunca tinha fotografado na minha vida. Acabou as fotos com a cena do beijo e falaram: 'Gente, deu! Balde d'água ou sai todo mundo do estúdio'. E a gente ficou lá um tempinho”, disse ele.

Então, ele também relembrou o fim do relacionamento durante a gestação de Xuxa. “Teve uma discussão séria. Ela ficou ofendida com algo em uma entrevista que eu falei, e ficou na cabeça dela... E nós nos separamos. Ela tinha uma experiência de vida que ninguém tinha, não tinha como dar certo. A única coisa que a gente tinha era a química, com uma vontade de fazer acontecer, mas que, aos poucos, pela falta de contato – a gente fala no telefone todo dia durante três horas -, mas não tinha o contato físico. Nós só falamos quando ela me ligou e falou: 'Estou indo para a maternidade. Voa'. E foi aí que eu fui. Eu assisti ao parto”, contou. Leia mais aqui.