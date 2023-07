Adriane Galisteu reage após ser citada por Xuxa: 'Deselegante'

Após declaração de Xuxa sobre Ayrton Senna, Adriane Galisteu reage e mostra indignação em entrevista antiga

Após a falas de Xuxa Meneghel sobre o relacionamento com Ayrton Senna repercutirem nas redes sociais nos últimos dias, os internautas resgataram uma entrevista antiga em que Adriane Galisteu falava o que achou da Rainha dos Baixinhos ter dito sobre reencontrar o piloto de F1, mesmo ele comprometido com ela na época.

Assim como em seu documentário agora, na época, Xuxa também havia comentado que pretendia ir atrás de Ayrton para ver se ainda tinham alguma chance de reviverem o namoro. Em entrevista para o 2 Chopes Com, do Yahoo Brasil, a comandante de A Fazenda declarou: "Mesmo sabendo que ele estava namorando! Não me magoou, mas achei que ela foi deselegante. Acho que uma mulher que a vida toda se preocupou com exemplos, não deu um bom exemplo. É a mesma coisa que ela começar a namorar e eu ir atrás do namorado dela. Não acho justo com tantos homens por aí", comentou.

Adriane Galisteu ainda falou sobre ter namorado com Ayrton Senna. "Foi ela que terminou com ele, não foi ele. Quando comecei a namorar, eles já estavam separados há mais de dois anos. Não entrei no meio de nada Achei feio. Uma mulher que se preocupa tanto com a imagem, de repente sai para falar umas coisas dessas. Não me comovi em nada e achei mega deselegante", explicou.

A apresentadora então alfinetou: "Talvez ela fosse, mas um pouco tarde, né, amiga? Sempre respeitei muito as relação das pessoas. Ela tem uma filha, será que la fala:' 'Corras atrás da pessoa mesmo que ele esteja casado ou namorando?' Não é um belo exemplo. A gente tem que entender e saber respeitar os nossos limites. Entender que às vezes a gente faz escolhas erradas na vida".

É bom lembrar que Xuxa e Ayrton Senna namoraram entre 1988 e 1990, mas continuaram se encontrando por mais dois anos. Já Adriane Galisteu e o piloto começaram em 1993. Um ano depois, o piloto faleceu e durante o velório a apresentadora acabou sendo ofuscada pela Rainha dos Baixinhos, que foi tratada como a "viúva" dele.

"A Xuxa sempre teve esse vínculo conosco. Tanto é que foi supernatural ela ir pra nossa casa, dormiu lá, o pouco que a gente dormiu naquele momento. Pessoas que tem um vínculo profundo, a gente sabe quanto tem. A gente sabe, a gente intui", explicou Viviane Senna no terceiro episódio do documentário.

Xuxa cita Adriane Galisteu ao falar da relação com Ayrton Senna

O documentário de Xuxa Meneghel está dando o que falar. No terceiro episódio da série do GloboplayXuxa, O Documentário, que saiu na quinta-feira, 27, a apresentadora recordou seu relacionamento com Ayrton Senna (1960 - 1994).

Xuxa causou polêmica nas redes sociais ao citar Adriane Galisteu. Galisteu e o piloto de Fórmula 1 engataram romance quase dois anos após o fim do relacionamento dele com a mãe de Sasha.

"Quando ele começou a namorar a Adriane Galisteu, ele realmente ficou um ano sem falar comigo. A gente não se viu até ele morrer", contou durante a produção.

Internautas não gostaram da fala de Xuxa e também criticaram como a família de Senna lida com o relacionamento dele com Galisteu, além do fato de terem afirmado no documentário que Xuxa foi o amor da vida do piloto, já que quando ele faleceu tragicamente em 1994, estava com Adriane.

Na web, chegaram a resgatar cenas do documentário de Senna em que amigos e empresária falam muito bem de Galisteu.

Vale destacar que a relação entre Xuxa e Galisteu sempre foi alimentada por boatos. Na época, elas foram colocadas como rivais por conta do relacionamento com Senna. Durante o velório, Xuxa foi recebida com carinho pela família de Senna, enquanto Adriane foi ignorada.

Em seu livro, Meneghel comentou que planejava encontrar Senna após o final de semana em que morreu, e que teve um pressentimento ruim. "Chegando ao sítio dela (a diretora Marlene Mattos), tinha uma fogueira. Me sentei em frente e fiquei olhando para o fogo, sentindo uma angústia, algo estranho. Pareciam minutos, mas alguém veio até mim e me chamou, meio que me tirando de um transe, e disse que eu já estava lá havia muito tempo", disse a loira.

Veja:

