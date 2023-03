Angélica coloca pinta e decote para jogo em look micro ousado: ''Muito gata''

Apresentadora Angélica coloca corpão para jogo ao eleger vestido curtinho mega colado; veja

A apresentadora Angélica (49) impressionou ao mostrar a produção que montou para curtir o show do Coldplay no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28. Na rede social, ela compartilhou fotos pronta para o momento e chocou com tanta beleza.

Básica, mas cheia de atitude, a esposa de Luciano Huck (51) apostou em um vestidinho preto de modelo curto e bem colado ao corpo. Além disso, a peça de mangas tinha um recorte no decote, deixando a combinação com um toque sensual.

Cheia de estilo, Angélica arrematou o look com meia-calça e botas. Pronta, ela fez selfies em um dos espelhos de sua mansão. "Vou ali… ser feliz com @coldplay", disse ela ao fazer carão para os cliques.

Nos comentários, os internautas logo encheram a artista de muitos elogios. "Eita mãe!Tá muito gataaaa!", exclamou a apresentadora Eliana (50). "Gata demais", babou a cantora Ivete Sangalo (50).

Clone? Filha de Angélica coloca pinta e se fantasia como a mãe: ''É você''

A filha de Angélica, Eva Huck (10), chamou a atenção ao surgir fantasiada para o Carnaval com uma fantasia de uma personagem da mãe. Nesta terça-feira, 21, a apresentadora publicou o registro da produção da herdeira para a folia e impressionou com a semelhança entre elas.

No registro compartilhado pela esposa de Luciano Huck nos stories da rede social, a garota apareceu usando um vestido verde igual ao de fada Bela, personagem vivida pela loira em Caça Talentos, e um pinta na perna igual a de Angélica.

Para arrematar o look especial, Eva Huck ainda apostou em cabelos ondulados nas pontas e uma maquiagem leve.

++ Ela cresceu! Filha de Angélica rouba a cena em novo vídeo com a mamãe

Brincando com a filha fantasiada, Angélica gravou o momento e divertiu. "Gente, a fada Bela, meu deus! É você mesmo!", riram as duas. Veja as fotos do momento aqui.