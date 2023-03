Xuxa Meneghel completa 60 anos e ganha homenagem da amiga Eliana: ''Uma inspiração''

Apresentadora Eliana relembra cliques antigos ao lado de Xuxa Meneghel e celebra aniversário de 60 anos da amiga

Dia de festa para Xuxa Meneghel! Nesta segunda-feira, 27, a apresentadora está completando 60 anos e recebeu uma linda homenagem de uma amiga de longa data logo pela manhã!

A loira ganhou uma declaração especial de Eliana (50), que compartilhou uma sequência de registros, tanto antigos como mais recentes, de diferentes momentos ao lado da artista e celebrou a parceria e amizade com a eterna Rainha dos Baixinhos.

"Hoje é um dia muito especial, pois é aniversário de uma querida amiga… @xuxameneghel. Xu, gostaria de lhe desejar toda a felicidade do mundo, e que cada dia seja repleto de muitas realizações (aquelas realizações inclusive", iniciou ela, aos risos.

"Sua vida tem sido uma inspiração para muitos, e sua trajetória artística e pessoal tem ensinado muito sobre coragem, perseverança e amor ao próximo. Você tem um coração generoso e cheio de empatia. Minha admiração por você é enorme. Parabéns pelos 60 anos bem vividos e que possamos viver mais tempo juntas. Que seu aniversário seja tão maravilhoso quanto você. Muita saúde sempre. Te amo", declarou Eliana na legenda da publicação.

Confira a homenagem de Eliana para Xuxa Meneghel:

Xuxa Meneghel comemora seu aniversário com show em navio

Para comemorar o seu aniversário de 60 anos de vida, a apresentadora Xuxa Meneghel reuniu uma multidão de fãs em um navio por alguns dias. O grande momento da experiência aconteceu na noite deste domingo, 26, quando a estrela comemorou o seu aniversário ao lado dos fãs em um show inesquecível.

Com a icônica nave no cenário, a artista relembrou os sucessos de sua carreira e emocionou seus fãs. Além disso, ela ganhou o 'Parabéns Pra Você' com bolo e a família no palco.

Nas redes sociais, a equipe de Xuxa mostrou fotos do look que ela usou para o show. A estrela surgiu com um body preto brilhante e com direito a ombreiras volumosas. Inclusive, ela colocou aplique no cabelo e caprichou na maquiagem.

