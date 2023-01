Ela cresceu! Filha de Angélica rouba a cena em novo vídeo com a mamãe

Angélica compartilha vídeo de dancinha com a filha caçula, Eva, e a menina mostra o quanto já cresceu: 'Esse foi o resultado!'

A apresentadora Angélica encantou seus seguidores ao mostrar um novo vídeo com a filha caçula, Eva, fruto do casamento com Luciano Huck. Nesta quarta-feira, 25, ela surgiu dançando com a herdeira em uma sala para fazerem um vídeo famoso nas redes sociais.

Nas imagens, mãe e filha fizeram os mesmos passos da dança e Eva mostrou o quanto já cresceu. A menina esbanjou talento para a dança ao fazer os passos.

“Como negar um pedido da minha Eva? 'Mamãe, vamos fazer essa trend?' 'Claro que vamos!'. E esse foi o resultado”, declarou ela na legenda.

Angélica e Luciano Huck mostra foto inédita com os três filhos

Na véspera de Natal, Angélica e Luciano Huck compartilharam a foto tradicional de sua família reunida. Eles e os três filhos posaram juntos na casa da família enquanto celebravam o Natal juntos.

Angélica declarou: "Dia de celebração, de se reunir ao lado daqueles que amamos. Que seja um final de semana repleto de amor e alegria. Desejando desde já um feliz natal para todas as famílias do nosso Brasil!".

Por sua vez, Huck disse: "Feliz Natal!!! Que seja uma noite de paz & amor para celebrar e reunir a família. Que possamos aproveitar este natal para voltar a fortalecer o que nos une, respeitando nossas diferenças. Com todo nosso carinho. Familia Ksyvickis Huck".