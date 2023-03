De Peruca, Ivete Sangalo presta linda homenagem no aniversário de Xuxa Meneghel: "Amiga maravilhosa"

Xuxa Meneghel completou 60 anos nesta segunda-feira, 27, e recebeu uma homenagem especial de Ivete Sagalo nas redes sociais

Nesta segunda-feira, 27, Xuxa Meneghel completou 60 anos de vida, e Ivete Sangalo (50) fez questão de comemorar a data especial.

Em seu perfil no Instagram, a cantora publicou um vídeo em que aparece usando uma peruca loira, e mostrou algumas atividades que realizou ao longo do dia com o visual inspirado na aniversariante, inclusive uma gravação em estúdio.

"Hoje é dia 27 de março, esse dia tão especial, eu quis homenagear essa amiga linda, pensando nela durante o dia inteiro. Botei a minha boa peruca de 'Xuxuxu Xaxaxa' e passei o dia emanando coisas lindas para ela, que é uma amiga muito maravilhosa, presente, cheia de amor, uma mulher talentosa, por quem eu tenho um amor muito grande", disse ela no vídeo.

Por fim, Ivete se declarou para a amiga de longa data. "Minha amiga, desejo a você todo o amor do mundo. Te amo, Xuxu!", finalizou.

Além de Ivete, Xuxa também recebeu uma homenagem especial de Eliana (50). A apresentadora compartilhou uma sequência de registros, tanto antigos como mais recentes, de diferentes momentos ao lado da artista e celebrou a parceria e amizade com a eterna Rainha dos Baixinhos.

"Hoje é um dia muito especial, pois é aniversário de uma querida amiga… @xuxameneghel. Xu, gostaria de lhe desejar toda a felicidade do mundo, e que cada dia seja repleto de muitas realizações (aquelas realizações inclusive. Sua vida tem sido uma inspiração para muitos, e sua trajetória artística e pessoal tem ensinado muito sobre coragem, perseverança e amor ao próximo [...]", escreveu ela em um trecho da homenagem.

Confira a homenagem de Ivete Sangalo para Xuxa Meneghel:

