Samba, Lua di Felice e outros: veja os nomes diferentes de filhos de famosos

Após nome inusitado de filha de Neymar, conheça outros famosos que batizaram seus filhos com nomes originais

Que famosos são criativos, todos nós sabemos. E agora, mais um casal entrou para o clube de artistas que deram nomes para lá de inusitados e originais para seus filhos e filhas: o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., e a influenciadora digital e modelo, Bruna Biancardi. Depois de revelarem que terão uma menina, o casal contou que a bebê se chamará Mavie.

Bruna explicou que o nome junta duas palavras em francês, ‘ma’ e ‘vie’, que significam ‘minha’ e ‘vida’, respectivamente. Ou seja, a pequena será “minha vida”, o que é fofo, mas bastante diferente do comum. Além do atleta e da influenciadora digital, outros famosos também já escolheram nomes diferenciados para seus filhos. Veja:

Viih Tube e Eliezer

O mais recente e impactante, claro, é o caso do casal de ex-participantes do Big Brother Brasil, Viih Tube e Eliezer, que assim como Neymar e Bruna, apostaram na língua estrangeira para dar o nome à filha. Lua di Felice une as palavras ‘lua’ (lua) e ‘felice’ (feliz), juntos pelo ‘di’, tornando o nome da menina “Lua de Felicidade” (Lua de Feliz, em uma tradução mais literal).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Karen Jonz e Lucas Silveira

Mais um casal que apostou em uma outra língua para batizar a filha. A tetracampeã mundial de skate, Karen Jonz, e o vocalista da banda emo Fresno, Lucas Silveira, são papais de Sky, de 7 anos de idade. O nome da pequena, que hoje em dia mostra que quer seguir os passos de sua mãe no esporte radical, foi febre nos anos 80, mas em português: Céu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karen Jonz (@karenjonz)

Kanye West e Kim Kardashian

Todos sabem que quando o assunto é criatividade, o rapper e produtor Kanye West não fica nem um pouco para trás. Na hora de nomear seus filhos com Kim Kardashian, o casal escolheu nomes bem únicos. A mais velha se chama North (Norte), que ao se juntar com seu sobrenome, fica North West (Noroeste). Mais tarde, vieram Saint (Santo), Chicago, que é uma cidade dos Estados Unidos, e Psalm (Salmo).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Malvino Salvador

O ator Malvino Salvador não quis diferenciar no nome de sua filha mais velha, Sofia, com Ana Ceolin Silva. Mas em seu relacionamento com Kyra Gracie, o casal deixou a criatividade fluir. Os dois são pais de Ayra (que significa respeitável, digna e olhos abertos), Kyara (que é uma variação de Clara) e Rayana (que significa pequeno rei).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Malvino Salvador.Actor. Brazil (@eumalvinosalvador)

Seu Jorge

Após um grande sufoco para tentar registrar o nome diferentão, o cantor e ator Seu Jorge e sua mulher, Karina Barbieri, conseguiram batizar seu filho de Samba. Com cinco meses, o pequeno teve seu nome liberado pelo cartório. “Foi uma felicidade poder batizar meu filho com o nome Samba. Não é o primeiro samba do Brasil, mas é o primeiro brasileiro Samba deste país”, disse o artista, à época.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Seu Jorge (@seujorge)

Maurício Mattar

O ator Maurício Mattar é pai da pequena Ilha Mattar, de apenas três anos de idade, fruto de seu relacionamento com Shay Dufau. Além dela, o famoso é pai de Petra, que significa ‘rocha’ em diversas línguas, Rayra e Luã Yvys.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mauricio Mattar (@mauriciomattar)

Ed Sheeran

Por fim, temos o cantor britânico Ed Sheeran, que ao lado de sua esposa, Cindy Seaborn, tem duas filhas com nomes para lá de incomuns. A mais velha se chama Lyra Antarctica, com dois anos de idade, já a mais nova foi batizada como Jupiter, com 1 ano. O famoso revelou que queria que as duas tivessem nomes únicos, pois quando era mais novo, era apenas mais um de vários Eds.