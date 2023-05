Kim Kardashian cai em lágrima ao acusar Kanye West de criar boato sobre ela

Empresária Kim Kardashian desabafa sobre comportamento de Ye após fim do casamento

Em uma prévia do novo episódio do reality show The Kardashians, a empresária e socialite Kim Kardashian (42) aparece em prantos ao comentar sobre o término para lá de problemático de seu casamento com o rapper e produtor musical Kanye West (45), principalmente sobre o que o cantor a fez passar desde então. Os dois se separaram em fevereiro de 2021, depois de seis anos de casamento.

Durante uma conversa com sua mãe, Kris Jenner, a influenciadora digital e modelo revela que está exausta do comportamento do ex-marido. Kim Kardashian ainda acusa Kanye de começar e espalhar os boatos de que a socialite o teria traído com o outro rapper e principal adversário de Ye, o canadense Drake.

Chorando muito, Kim começa a falar sobre o ex-marido e a forma como ele a menospreza por conta de sua antiga sex tape, vazada do ano de 2007, revelando que o rapper relembra o assunto sempre que tem a oportunidade. “Todas as merdas dele vão ser muito mais prejudiciais para as crianças um dia do que a minha fita”, comentou a socialite, confessando também que tem crises de ansiedade por conta do cantor.

“Mesmo com toda a loucura de coisas que Kanye diz sobre nós como eu nunca comento, eu nunca posto”, disse Kim. “Ele inventou a narrativa mais insana sobre você e a fita e nós ficamos em silêncio e ficamos em silêncio durante todas as mentiras, todas as coisas”, respondeu a mãe da modelo.

“Acho que posso lidar com qualquer coisa, só fico com o coração partido por minha mãe, que ela tem que lidar com tantas coisas de tantos lados diferentes", afirma Kim. "E eu tenho que sentar aqui e não dizer nada, porque sei que um dia meus filhos vão gostar disso e sei que é a melhor coisa para eles”, falou, sobre como perde a paciência quando Kanye envolve sua família nas postagens que faz em suas redes sociais.