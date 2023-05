Seu Jorge se declara para filha em texto lindo de aniversário

Músico Seu Jorge celebra aniversário de Maria Aimee, que completa 20 anos nesta quinta-feira, 11

Nesta quinta-feira, 11, o cantor e compositor Seu Jorge (52), um dos maiores nomes da música brasileira, usou suas redes sociais para parabenizar sua filha, Maria Aimee (20), que está celebrando a chegada de seu aniversário de 20 anos de idade, com um texto para lá de lindo e emocionante.

“Minha filha do meio, Maria Aimee, faz aniversário no dia 10/5. Mas todo dia e dia de Maria. Uma jovem mulher que vem alcançando a sua liberdade com muita luta e alegria de viver. Maria, assim como suas irmãs, e uma pessoa que tem talento pra tudo que se dedica”, começou o cantor, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

“Facilidade de verdade pra qualquer coisa que impressiona. E é uma pessoa de humor muito afinado e de raciocínio rápido. Tem o dom de imitar meus trejeitos só pra me zoar e sempre me faz rir de mim mesmo. Ela também se destaca pela sua independência. Obstinada, Maria procura concluir seus projetos sempre em busca de realizar seus objetivos”, continuou Seu Jorge.

“Eu sempre irei lembrar e reviver o orgulho que senti na sua primeira experiência de voar sozinha aos 8 anos de idade para se encontrar comigo em um voo San Francisco x São Paulo a exatamente 12 anos atrás. Impressionado com sua coragem, lembro de sua chegada ao aeroporto de Guarulhos com um sorriso tranquilo e feliz. Tenho muito orgulho de ser seu pai e amigo.”

“Eu também agradeço o privilégio que a vida me deu de ser um laço entre vc e o cosmos nessa imensa e inexplicável experiência que é viver. Viva a vida, viva o amor, viva as pessoas com iniciativas. Viva você, Marie Aimee. Te amo, filha. Feliz aniversário”, finalizou o cantor, apaixonado por sua filha do meio, Maria.