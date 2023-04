Com cliques raros, Seu Jorge presta linda homenagem no aniversário da filha: "Uma artista nata"

Nas redes sociais, o cantor Seu Jorge comemorou o aniversário de 17 anos da filha caçula, Luz Bella

Seu Jorge (52) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos da filha caçula, Luz Bella, que completou 17 anos nesta segunda-feira, 24.

O cantor aproveitou os registros para prestar uma homenagem especial para a herdeira, que está comemorando o novo ciclo no Japão. Além disso, o papai coruja rasgou elogios para a menina.

"Luz da minha vida. Há 17 anos atrás nasceu Luz Bella minha filha caçula. Uma moça linda que hoje faz aniversário e está comemorando no Japão. Estou muito feliz e grato por assistir essa pessoa crescer e desenvolver uma personalidade incrível, preenchido de metas, sonhos e muita disciplina. No auge de sua juventude, Luz Bella tem projetos ambiciosos e tenho certeza de sua conclusão porque seus planos são muito bons", afirmou ele.

Em seguida, Seu Jorge afirmou que a caçula é "uma artista nata", e confessou que tem o sonho de gravar com ela. "Luz e uma artista nata. Com um humor apurado e inteligente e talento de sobra pra qualquer coisa que seja de seu interesse. Meu sonho é gravar com ela. Um dia quem sabe???", acrescentou.

"Lulu saiba que você tem todo meu amor e respeito, todo meu carinho e dedicação. Pra sempre, não serei somente seu pai, mais que isso, serei eternamente seu fã e amigo. Te amo muito e te desejo toda felicidade desse mundo. Feliz aniversário! Seja muito feliz hoje e sempre. Viva você. Viva Luz Bella Jorge", finalizou.

Além de Luz Bella, Seu Jorge é pai de Flor de Maria, fruto de seu casamento com Mariana Jorge, e de Maria Aimée, do seu relacionamento com Fernanda Mesquita. Ele também é pai de Samba, com sua atual mulher, Karina Barbieri.

Confira a homenagem de Seu Jorge para a filha:

