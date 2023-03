Rafa Brites surpreende ao revelar que é amiga de Seu Jorge: ''Zerou a vida''

Fãs ficam chocados com amizade inesperada de longa data entre a apresentadora e influenciadora Rafa Brites e o cantor Seu Jorge

A apresentadora Rafa Brites (36) deixou os fãs chocados na quinta-feira, 23, ao revelar que é amiga de um cantor famoso há anos!

Ao compartilhar um clique em que aparece ao lado de ninguém menos que Seu Jorge (52), a esposa do jornalista Felipe Andreoli (43) surpreendeu seus seguidores com a amizade inesperada e celebrou a parceria com o músico.

"Taí uma amizade que quase nunca tá aqui no meu Insta, mas que é muito presente na minha vida há anos… Jorge Mário!", iniciou Rafa na legenda. "Essa acho que é a primeira foto que tiramos em uma década, nem tudo na vida é vivido online", disse ainda a famosa.

Nos comentários da publicação, os fãs destacaram que jamais imaginariam que os artistas são amigos. "Nunca imaginei essa amizade... Seu Jorge parece ser um cara muito gente fina, queria também", "Uma amizade de milhões", "Zerou a vida!", "Dois maravilhosos", "Também quero ser amiga de Seu Jorge", "Eu queria ser amiga de vocês dois", disseram.

Confira a foto de Rafa Brites com o amigo Seu Jorge:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Caçula de Rafa Brites encanta ao surgir de pagodeiro em festa de um ano

Os papais corujas Rafa Brites e Felipe Andreoli não deixaram o aniversário do caçula passar em branco e fizeram uma festinha para celebrar o primeiro ano de vida do caçula, Leon!

Nas redes sociais, a influenciadora digital mostrou detalhes da comemoração, com decoração bem colorida e bolo de dois andares. Nas imagens, o pequeno, que completou um ano no dia 22 de fevereiro, surgiu vestido de pagodeiro, com chapéu panamá e pandeiro nas mãos ao lado dos pais e do irmão mais velho, Rocco, de 6 anos.

"Pagode de Le le le Leon! 1 aninho de muita alegria, feijoada, família e amigos. Amanhã posto mais. Mas não quentei porque queria dividir com vocês essa alegria! Fazer uma festa para os mais chegados, com comidinha caseira, música ao vivo e essa decoração, ownn! Que delícia! Viva!", celebrou a mãe coruja.

