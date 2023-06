Maurício Mattar divide cliques raros com o filho e presta homenagem: "Seja feliz"

O ator Maurício Mattar comemorou o aniversário de 36 anos do filho mais velho, Luã Yvys, com bela homenagem nas redes sociais

Maurício Mattar encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma homenagem especial para seu filho mais velho, Luã Yvys, que completa 36 anos de vida neste domingo, 25. O rapaz é fruto do relacionamento do ator com a cantora Elba Ramalho.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista recordou uma foto de quando o filho era criança, e também postou um clique atual. Já na legenda, ele escreveu uma bela homenagem para comemorar o aniversário do herdeiro, que lhe deu o título de pai.

"Luã Yvys, obrigado por me dar pela primeira vez em vida o título de pai há exatos 36 anos atrás, você foi o primeiro em tudo, principalmente dos meus acertos e erros nessa condição", afirmou Mattar no começo da homenagem.

E completou: "Desejo que hoje domingo dia 25/06/23 você seja mais feliz ainda no amor, na saúde, paz, sabedoria, inspiração, música, letras, harmonias, mas principalmente em sua trinca familiar que são você, Amanda Mezkta, e a minha também "primeira" netinha que o vovô ama muito "Esmeralda"!! Feliz aniversário filhão amado eternamente, eu te amo, feliz aniversário."

Além de Luã, Maurício também é pai de Rayra, fruto de seu relacionamento com a empresária Flavia Grace. Da influenciadora digital Petra, que recentemente deu à luz Makai, seu primeiro filho. E de Ilha, que nasceu em 2019, de seu casamento com Shay Dufau.

Confira a homenagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mauricio Mattar (@mauriciomattar)

Elba Ramanho revela cantada que deu em Maurício Mattar

A cantora Elba Ramalho relembrou um momento divertido do seu passado. Em participação no podcast Papagaio Falante, ela revelou qual foi a cantada que deu no ator e cantor Maurício Mattar antes de começarem um relacionamento amoroso.

Ela disse que eles se conheceram em 1985 durante um encontro em um barzinho após um show dela no Rio de Janeiro. "Na hora que eu fui embora, passei se carro por ele e falei, (rapidamente): 'Ei, Mattar, estou indo. Passa lá em casa pra comer a gente' [risos]. Era uma brincadeira da época. Só que ele entendeu. E daqui a pouco, ele tocou na minha porta", disse ela. Os dois ficaram juntos por cinco anos e tiveram um filho, Luã. "Sou superamiga de Mattar, raramente a gente não se fala. Ele é um querido, me chama de Dona Elba. É uma pessoa ótima, do bem", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!