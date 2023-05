Elba Ramalho revela cantada que deu em Maurício Mattar no passado

Elba Ramalho relembra cantada que deu no seu ex-marido, Maurício Mattar, antes de começarem um relacionamento

A cantora Elba Ramalho relembrou um momento divertido do seu passado. Em participação no podcast Papagaio Falante, ela revelou qual foi a cantada que deu no ator e cantor Maurício Mattar antes de começarem um relacionamento amoroso.

Ela disse que eles se conheceram em 1985 durante um encontro em um barzinho após um show dela no Rio de Janeiro. “Na hora que eu fui embora, passei se carro por ele e falei, (rapidamente): 'Ei, Mattar, estou indo. Passa lá em casa pra comer a gente' [risos]. Era uma brincadeira da época. Só que ele entendeu. E daqui a pouco, ele tocou na minha porta”, disse ela.

Os dois ficaram juntos por cinco anos e tiveram um filho, Luã, que está com 33 anos. “Sou superamiga de Mattar, raramente a gente não se fala. Ele é um querido, me chama de Dona Elba. É uma pessoa ótima, do bem”, disse ela.

Hoje em dia, ela está solteira e não pensa em viver um novo namoro. “Eu gostava [de homens mais jovens]. Agora não gosto mais não. Passou. Agora já sou uma senhora madura, não vivo mais assim. Já casei tanto. Casei, descasei, tive mais três filhas, fiquei 12 anos com o Gaetano”, disse ela, e completou: “Namorei tanto... Chegou uma hora que eu comecei a olhar para mim. Hoje eu faço o que eu quero. Cansei de fazer para os outros, hoje eu faço por mim. Vou para onde quero, a hora que eu quero. Vou à missa todo dia”.

Mauricio Mattar mostra foto com o filho

O ator Mauricio Mattar esbanjou o lado de pai coruja ao mostrar uma nova foto ao lado do filho Luã Yvis, fruto do relacionamento com a cantora Elba Ramalho. Os dois apareceram abraçados e fazendo caretas em uma nova foto no Instagram.

Na legenda, o artista escreveu: “Não é TBT mas é o eterno homem da minha vida. Eu te amo Lã Lãnzinho Lãnzinho de Lã, e com direito a voz e sua própria música de trilha sonora”. Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza os dois. “Que gato”, disse um seguidor. “Lindo igual o pai”, afirmou outro. “Que lindos”, afirmou mais um.