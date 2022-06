Mauricio Mattar exibe nova foto com o filho, fruto da relação com Elba Ramalho

Filho de Mauricio Mattar e Elba Ramalho rouba a cena em nova foto com o pai nas redes sociais e recebe elogios

Publicado em 22/06/2022

O ator Mauricio Mattar esbanjou o lado de pai coruja ao mostrar uma nova foto ao lado do filho Luã Yvis, fruto do relacionamento com a cantora Elba Ramalho. Os dois apareceram abraçados e fazendo caretas em uma nova foto no Instagram.

Na legenda, o artista escreveu: “Não é TBT mas é o eterno homem da minha vida. Eu te amo Lã Lãnzinho Lãnzinho de Lã, e com direito a voz e sua própria música de trilha sonora”.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza os dois. “Que gato”, disse um seguidor. “Lindo igual o pai”, afirmou outro. “Que lindos”, afirmou mais um.

Maurício Mattar tem quatro filhos: Luã, Petra, Rayra e Ilha.

Foto de Maurício Mattar com o filho Luã Yvis: