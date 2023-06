Petra Mattar experimenta próprio leite materno e detalha: ‘Não vou mentir’

Influenciadora Petra Mattar foi mãe recentemente de Makai, de apenas um mês de vida

Nesta segunda-feira, 12, a influenciadora digital Petra Mattar decidiu usar suas redes sociais para fazer uma revelação bombástica! A mamãe de Makai, de apenas um mês de vida, contou que provou de seu próprio leite materno, detalhando toda sua experiência e até mesmo qual é o sabor.



“Eu aproveitei e experimentei o leite que tirei. Não vou mentir pra vocês, juro que é bom! Meu leite tem gosto de leite de amêndoas. É um leite doce”, contou a influenciadora digital, através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

Recentemente, Petra fez um desabafo sobre a maternidade. "Se eu te respondi e te respondo, agradeça, porque não estou conseguindo respirar direito. Peço desculpas a quem mandou mensagem e eu não respondi, principalmente se você mandou logo que ele nasceu. Eu não consegui até hoje ler metade das mensagens", ela iniciou. A influenciadora ainda se desculpou com amigos e familiares por conta da ausência e acrescentou: “Esse esclarecimento é só para quem não é mãe e pai, porque com certeza, quem já passou por essa fase sabe a loucura quem é”, Petra abriu o coração sobre o primeiro mês de vida do recém-nascido. "Adoraria estar conversando e respondendo, mas não consigo. Quando entro aqui, posto stories, respondo as últimas pessoas que mandaram mensagem e já tenho que largar o celular porque o Makai me solicita”, escreveu a influenciadora.

Para finalizar, Petra fez questão de mandar um aviso para as pessoas que se afastaram após o nascimento do herdeiro: "Tem recado para você também, que sequer me mandou uma mensagem pelo nascimento do meu filho, mas continua assistindo aos meus stories: Vou lembrar disso no dia em que você vier falar comigo como se nada tivesse acontecido", ela concluiu.

Petra Mattar toma decisão sobre maternidade solo

Na semana passada, Petra Mattar abriu uma caixinha de perguntas e decidiu acabar com a curiosidade dos fãs, que pediram mais detalhes sobre a paternidade do primeiro filho da influenciadora. Pelo Instagram, ela contou que o pai de Makai é presente. Além disso, ela revelou que a gestação não foi planejada, mas que foi o melhor susto de sua vida.

