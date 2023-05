Petra Mattar fala sobre maternidade solo e participação de pai de seu filho na criação

Cantora Petra Mattar comenta sobre participação de pai de Makai, que nunca teve sua identidade revelada

Nesta quinta-feira, 25, a cantora e influenciadora digital Petra Mattar (28) usou suas redes sociais para falar sobre a participação do pai de Makai, seu filho de apenas um mês de idade, que nunca teve sua identidade revelada, após uma série de desabafos sobre maternidade solo.

“Desculpa, Petra! O pai do Makai é presente?”, questionou um seguidor da influenciadora digital. “Ele é presente, sim”, responde. E após ser perguntada sobre um dia revelar a identidade do rapaz, Petra disse: “Um dia, talvez, se tiver um motivo, mas o Makai e o papai dele já postaram. Não tem nada para esconder, não”.

A cantora ainda aproveitou para reforçar um pouco mais sobre como sua gravidez não teria sido planejada. “Foi 100% no susto, inclusive eu tinha tomado a pílula do dia seguinte no tempo certinho, mas hoje sei que foi o melhor susto da minha vida”, afirmou.

Petra Mattar compartilha o primeiro ensaio fotográfico do filho recém-nascido

O pequeno Makai explodiu o fofurômetro das redes sociais na última semana! Com apenas algumas semanas de vida, o menino fez seu primeiro ensaio fotográfico e a mamãe coruja, a influenciadora digital Petra Mattar compartilhou os registros fofíssimos do momento único em suas redes sociais. “Meu primeiro ensaio fotográfico tinha que ser feito pela tia Ingryd Alves", escreveu ela, citando a fotógrafa responsável pelos registros especiais. Nos cliques, Makai aparece dormindo enroladinho em uma manta, aninhado dentro de um cestinho bem pequeno.