Petra Mattar encanta ao mostrar primeiro ensaio fotográfico do filho recém-nascido: "Que amor"

Makai, o primeiro filho da influenciadora digital Petra Mattar, nasceu no dia 17 de abril

Petra Mattar (28) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novas foto do filho, Makai, que veio ao mundo no dia 17 de abril.

Em seu perfil no Instagram, a filha do ator Maurício Mattar (59) dividiu alguns registros do ensaio newborn do herdeiro, que surgiu em uma das fotos abraçado com um ursinho de pelúcia.

Ao publicar as imagens, a mamãe coruja se derreteu. "Meu primeiro ensaio fotográfico tinha que ser feito pela tia Ingryd Alves", escreveu ela, citando a fotógrafa responsável pelo ensaio.

Os seguidores da influenciadora digital ficaram encantados com as fotos. "Ainnnnnn que amor", disse uma internauta. "Apaixonada por esse neném", escreveu outra. "Esse menino é lindo demais, que isso Brasil", comentou uma fã. "Ai que coisa mais linda", falou mais uma.

Confira o ensaio fotográfico do filho de Petra Mattar:

Desabafo sobre a maternidade

Na manhã desta terça-feira, Petra surgiu nos Stories do Instagram para fazer um desabafo sobre a maternidade. A influenciadora digital contou que o filho não dormiu muito bem de noite, com isso, ela também não pode descansar.

"Esta noite foi extremamente exaustiva para mim. Makai não dormiu nada, estava agitado demais, e se eu dormi 30 minutos foi muito. Ela estava muito bravo, cuspindo meu peito, inquieto, irritado. Li sobre e vi que é um comportamento chamado 'fussy'", escreveu a influenciadora digital.

"Mas ele dormiu agora de manhã com a minha mãe, porque eu tava parecendo um zumbi de verdade. Consegui dormir 1h30 durante a noite toda. Dei peito de novo e agora ele tá dormindo bem. Se ele está bem, estou bem também", completou a mamãe de primeira viagem.

Fussy, temperamental em tradução livre, é um termo usado para se referir quando o bebê "briga" com o peito da mãe na hora de mamar, pois deve estar sentindo algum tipo de desconforto.

