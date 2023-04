Filha de Mauricio Mattar, Petra Mattar dá à luz Makai

Mauricio Mattar celebra o nascimento do neto Makai, filho de Petra Mattar: 'Estou feliz demais'

O ator Mauricio Mattar (59) comemorou o nascimento do terceiro neto, Makai, filho de Petra Mattar (28). Ela deu à luz no início desta semana e comemorou a chegada do filho nas redes sociais.

Em um post, Petra surgiu com o bebê no colo em uma maternidade e contou detalhes sobre a chegada dele. “E no dia 17 de abril de 2023, veio ao mundo o amor da minha vida, às 23h34, com 3.060 kg e 47 cm. Makai, seja bem-vindo meu amor, com você eu já sou a mulher mais feliz desse mundo. Obrigada por me escolher! Eu te amo mais do que tudo”, disse ela.

Por sua vez, Mauricio Mattar também anunciou o nascimento do neto. “Minha Petrinha. Parabéns a mias nova mamãe do ano, e eu vovô pela terceira vez. Estou feliz demais, bem-vindo meu netinho amado, Makai. Obrigado meu Deus! Gratidão”, disse ele.

Vale lembrar que Mauricio Mattar também é pai de Rayra, Ilha e Luã.

Reta final da gravidez de Petra Mattar

Recentemente, Petra Mattar falou sobre a reta final da gravidez, já que ela já entrou no nono mês da gestação. "Independentemente de ter um pai presente, quando você quer ser mãe, encara a situação como o momento certo, e não como um problema. Medo dá, claro! Mil perguntas, mas sozinha sei que nunca estarei. Podemos não entender o motivo certo das coisas, mas um filho vem para ressignificar a nossa existência e fazer com que tudo faça sentido um dia. Quando descobri a gravidez, nunca passou pela minha cabeça não ter o Makai. Ele só estava ali por algum risco que eu escolhi correr, e não acho justo eu escolher o momento certo de tudo. Eu sabia que ele estava pronto para vir", declarou.

Ela também deu seu palpite sobre o data do parto, 20 ou 21 de abril, e afirmou que pretende ter mais filhos. "Por mim, eu teria vários. Eu nasci para ser mãe", falou.