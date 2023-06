Viih Tube faz tour em seu apartamento de luxo em São Paulo

Casada com Eliezer e mãe de Lua, Viih Tube abre as portas do seu apartamento duplex e mostra detalhes da decoração

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube abriu as portas do seu apartamento duplex em São Paulo, onde mora com o marido, o ex-BBB Eliezer, e a filha, Lua. Ela mostrou detalhes da decoração em um vídeo no canal do influenciador Lucas Rangel no YouTube.

Nas imagens, ela mostrou a decoração dos ambientes da casa, incluindo a sala de estar e de jantar integradas, o seu quarto, o banheiro gigante, o quarto de bebê da filha e também a cobertura, com piscina e área gourmet. Viih comprou o apartamentoem 2020, mas deverá se mudar em breve. Ela e o marido compraram uma mansão para que a filha tenha mais espaço durante o seu crescimento.

No atual lar do casal, eles contam com decoração em tons de rosa na sala e no quarto. Além disso, o banheiro enorme roubou a cena, com box espaçoso e banheira luxuosa. Durante o tour, eles ainda deixaram à mostra algumas bagunças do dia a dia, como o varal de roupas, o armário bagunçado e a pia cheia de louça para lavar.

Assista ao vídeo:

Mesversário da filha de Viih Tube e Eliezer

A influenciadora digital Viih Tube e o ex-BBB Eliezercomemoraram os dois meses de vida da filha, Lua, em grande estilo. Os dois organizaram uma festa com decoração caprichada e inspirada no programa Xou da Xuxa, da apresentadora Xuxa Meneghel. A comemoração teve o tema de 'Xou da Lua' e aconteceu no apartamento do casal em São Paulo.

Nas redes sociais, eles contaram que Eliezer foi o responsável por escolher o tema e mostraram a família fantasiada de Paquitas. "XOU DA LUA, Lua de Cristal! Nossa Xuxa fez 2 meses, como passa rápido. Esse mês quem escolheu o tema foi o papai, gostaram?", disse ela na legenda.