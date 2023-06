Viih Tube e Eliezer fazem festa inspirada na Xuxa para a filha, Lua

Viih Tube e Eliezer celebram o mesversário da filha, Lua, com tema inspiração em programa da Xuxa

A influenciadora digital Viih Tube e o ex-BBB Eliezer comemoraram os dois meses de vida da filha, Lua, em grande estilo. Os dois organizaram uma festa com decoração caprichada e inspirada no programa Xou da Xuxa, da apresentadora Xuxa Meneghel. A comemoração teve o tema de 'Xou da Lua' e aconteceu no apartamento do casal em São Paulo.

Nas redes sociais, eles contaram que Eliezer foi o responsável por escolher o tema e mostraram a família fantasiada de Paquitas. "XOU DA LUA, Lua de Cristal! Nossa Xuxa fez 2 meses, como passa rápido. Esse mês quem escolheu o tema foi o papai, gostaram?", disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs aprovaram o tema diferente para a festinha da bebê. “Aguento não! Que fofura”, disse um seguidor. “Melhor tema! Lua quando crescer vai dar altas risadas vendo vocês dançando Xuxa”, afirmou outro. “Eles elevaram muito o nível de mesversário. Tá lindo”, declarou mais um.

Novo visual de Viih Tube

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tubeestá com novo visual! Nesta quarta-feira, 7, ela contou que passou por uma transformação no seu cabelo para viver a nova fase de sua vida. Mamãe de primeira viagem, ela contou que não se identificava mais com o antigo visual e resolveu mudar.

“Meu maior sonho sempre foi ser mãe. Vai ser uma nova eu, um novo momento. Querendo ou não, você esquece um pouco de você para se dedicar ao bebê. Tem dois meses que eu abandonei um pouco eu. E essa transformação não vai ser só cabelo, vai ser de vida. Vai trazer muita autoestima para mim, com certeza”, disse ela em um vídeo nas redes sociais.

Agora, a estrela está com o cabelo loiríssimo e adorou a mudança. Tanto que ela se emocionou ao virar a cadeira e ver o resultado. “Eu não lembrava a pessoa que eu era loira. Eu estou muito linda. Eu estou com cara de mulher rica”, afirmou a influenciadora digital.