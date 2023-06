Viih Tube passa por transformação no cabelo: 'Estou com cara de mulher rica'

Mãe pela primeira vez, Viih Tube decide mudar o cabelo apenas dois meses após o nascimento da filha e se emociona ao ver o resultado

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube está com novo visual! Nesta quarta-feira, 7, ela contou que passou por uma transformação no seu cabelo para viver a nova fase de sua vida. Mamãe de primeira viagem, ela contou que não se identificava mais com o antigo visual e resolveu mudar.

“Meu maior sonho sempre foi ser mãe. Vai ser uma nova eu, um novo momento. Querendo ou não, você esquece um pouco de você para se dedicar ao bebê. Tem dois meses que eu abandonei um pouco eu. E essa transformação não vai ser só cabelo, vai ser de vida. Vai trazer muita autoestima para mim, com certeza”, disse ela em um vídeo nas redes sociais.

Agora, a estrela está com o cabelo loiríssimo e adorou a mudança. Tanto que ela se emocionou ao virar a cadeira e ver o resultado. “Eu não lembrava a pessoa que eu era loira. Eu estou muito linda. Eu estou com cara de mulher rica”, afirmou a influenciadora digital.

Nos comentários, o marido dela, o ex-BBB Eliezer, vibrou com a transformação do visual da esposa. “Meu Deus. Não sei nem como elogiar. A Lua vai ter que ficar um dia com a vó”, brincou ele.

Eliezer desabada sobre as crises de cólica da filha

O ex-BBB Eliezer contou que a família e os médicos decidiram investigar o problema de crises de cólica da pequena Lua.

"Estamos fazendo vários testes para tentar identificar a razão das cólicas da Lua. Semana passada, por exemplo, tiramos todo o leite da alimentação da Viih para ver se parava, e nada. Estamos preocupados porque acho que não é normal todo dia ter crise de cólica. Ontem ela foi dormir com cólica e hoje acordou com cólica", desabafou ele.