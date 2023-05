Assustado, Eliezer anuncia que filha vai passar por testes: "Estamos preocupados"

Eliezer anuncia que filha vai passar por testes; pequena é fruto de seu relacionamento com Viih Tube

Visivelmente abatido, o empresário Eliezer anunciou nesta terça-feira, 30, que sua filha, Lua di Felice, está recebendo atenção especial porque está sofrendo com dores fortíssimas.

Fruto de seu relacionamento com a influenciadora Viih Tube, a pequena preocupou os papais, já que está com dificuldades de dormir. Assim, eles decidiram investigar o problema e procuraram ajuda.

"Estamos fazendo vários testes para tentar identificar a razão das cólicas da Lua. Semana passada, por exemplo, tiramos todo o leite da alimentação da Viih para ver se parava, e nada. Estamos preocupados porque acho que não é normal todo dia ter crise de cólica. Ontem ela foi dormir com cólica e hoje acordou com cólica", desabafou ele.

Vale lembrar que as cólicas são comuns nos primeiros meses dos bebês, já que o sistema intestinal está em formação e se adaptando à alimentação.

Veja:

APOIO INCONDICIONAL

O influenciador Eliezer publicou um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira, 29, no qual defendeu a importância de respeitar o resguardo das mulheres após o parto. Ele é casado com a influenciadora Viih Tube.

"O que eu mais vejo são homens que se esquivam de assuntos relacionados a gravidez (...) E não gente, a gravidez é dos dois! O que resulta em uma sociedade de homens que não sabem o que é puerpério, resguardo, respeito... Eu vejo no meu direct mulheres que relatam abusos dentro de casa. Os homens, os maridos forçando suas esposas a quebrarem o resguardo", disse ele em um vídeo publicado em seu perfil.

Ele lembrou que estudos comprovam que muitos homens traem suas mulheres durante o puerpério. "Homens, depois do parto, toda mulher passa por uma série de transformações. É uma fase de transição tanto física, tanto hormonal, quanto psicológica também (...) Então o que uma mulher precisa nessa fase? Não é um cara cobrando ela sexo o tempo todo. Ela precisa de um parceiro, e respeitar esse tempo da sua mulher não te torna menos homem, não te torna fraco, não te torna frouxo. Te torna minimamente um homem com caráter e respeito pela mulher que está do seu lado, a mãe do seu filho ou filha", disparou.