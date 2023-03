Karen Jonz rebate críticas machistas que recebe por andar de skate

Tetracampeã mundial Karen Jonz decide respondeu comentários machista com ironia

A tetracampeã mundial Karen Jonz (39) decidiu rebater algumas críticas machistas que vem recebendo alguns comentários machistas em seus vídeos no TikTok, pois a atleta estava andando de skate sem sutiã e com axilas peludas. A cantora decidiu dar uma resposta bastante irônica.

Um dos comentários dizia para a skatista, casada com o cantor Lucas Silveira, da banda Fresno, ‘desligar a seta’, fazendo uma referência aos mamilos de Karen que salientaram em sua roupa. “Calma! Vou ali tirar minha ‘teta’ fora só porque você não gostou”, respondeu a atleta, acidamente.

Outro comentário machista dizia: “Medo me deu da aranha que está debaixo do seu braço. Imagina a mãe, que fica no meio das pernas”. Karen, mesmo que brevemente, foi bastante irônica ao responder: “hahaha que engraçado”.