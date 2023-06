É oficial! Bruna Biancardi revela o nome de primeira filha com Neymar e explica significado

O nome da primeira filha de Bianca Biancardi com o jogador Neymar Jr é uma junção de duas palavras francesas

A influenciadora Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta segunda-feira, 26, para revelar o nome da filha que espera com o jogador Neymar. Como já havia vazado nas redes sociais, a bebê vai se chamar Mavie .

A influenciadora também compartilhou o significado do nome escolhido para a menina, uma abreviação de "minha vida". Em uma imagem publicada também em seu perfil, ela explicou que o nome foi criado a partir da junção de duas palavras em francês: Ma (minha) e Vie (vida).

Durante o final de semana, alguns internautas já tinham acertado o nome da bebê. Isso porque durante o chá revelação, é possível ouvir o papai da menina gritando o nome que já estava escolhido. Agora, ela resolveu confirmar a informação.

O chá revelação aconteceu em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, na mansão do jogador de futebol, e contou com a presença dos amigos e familiares dos papais. O atleta e a influenciadora digital chegaram ao local de mãos dadas.

Apelido dos internautas para a filha de Neymar Jr

Neste final de semana, o jogador de futebol Neymar Jr e sua namorada, a influencer Bruna Biancardi, agitaram a internet com o chá revelação no Rio de Janeiro. Grávida pela primeira vez, ela descobriu que vai ter uma menina com o atleta. Com isso, os fãs não perdoaram e logo criaram um apelido para a criança.

Nas redes sociais, vários memes surgiram com a revelação de que Neymar terá uma menina e até um suposto nome para a criança repercutiu entre os internautas. Os fãs começaram a brincar que a menina poderia se chamar 'Neymara'. “Que a Neymara venha com saúde e que o pai tome juízo, amém”, disse um internauta. “Então, será que a filha do Neymar Junior vai se chamar Neymara Sandy?”, afirmou outro. “Bem-vinda Neymara Junia”, escreveu mais um.