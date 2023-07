Grávida, Bruna Biancardi faz chá de bebê e mostra a decoração sofisticada

Mundo cor de rosa da Mavie! Namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi reúne as amigas em um chá de bebê ao lado da piscina e com decoração luxuosa

A influenciadora digital Bruna Biancardi, que é a namorada de Neymar Jr, organizou um chá de bebê sofisticado para celebrar a chegada da primeira filha, Mavie. Grávida, ela reuniu as amigas na tarde deste sábado, 22, para o evento ao lado da piscina.

Nas redes sociais, Biancardi revelou os detalhes da decoração da festa. A equipe de decoração montou uma mesa ao ar livre com muitas flores, louças de luxo e bexigas na cor rosa. A festa ainda contou com música ao vivo e área dedicada aos doces e bolo.

O chá de bebê aconteceu em uma celebração mais intimista do que o chá revelação do sexo da bebê. Bruna e Neymar descobriram que vão ter uma menina com uma festa luxuosa na mansão dele em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, que contou com até um carrossel no meio da festa e pista de dança.

Recentemente, Biancardi comentou sobre o que está vivendo durante a gestação. “Meu maior sonho sempre foi ser mãe. Desde jovem eu tinha esse desejo. Após decidirmos, fiz alguns exames para ver como estava a minha saúde geral e fertilidade, imaginei que levaria algum tempo devido ao uso de anticoncepcionais por muitos anos, mas graças a Deus a minha saúde estava ótima e logo engravidei”, revelou a modelo durante uma entrevista para a Vogue.

“Cada semana sinto uma nova mudança. Primeiro foram as cólicas, seguida pelos enjoos, o aumento do apetite (eu comia muito nos quatro primeiros meses), indisposição para fazer exercícios físicos… depois foi tudo melhorando, o sono durante o dia passou, comecei a ter mais ânimo para me cuidar e agora sinto a bebê mexer, uma das sensações que eu mais queria ter”, disse Bruna.

Bruna Biancardi chora em uma maternidade

A influenciadora digital Bruna Biancardi, que é a namorada de Neymar Jr, foi visitar uma maternidade nesta sexta-feira, 7, para acompanhar o nascimento de sua afilhada. Grávida de sua primeira filha, ela contou que chorou ao ver o parto da amiga, mas não conseguiu ver tudo por causa de um detalhe.

Emocionada, ela mostrou uma foto dos seus olhos inchados após chorar e contou sobre o ocorrido. “Chorando horrores e sem olhar para a sala de cirurgia porque tenho medo de ver sangue ou alguma outra coisa e desmaiar”, disse ela.

Além disso, ela celebrou o nascimento da afilhada. “Ela chegou. Que Deus te abençoe muito, Marininha. Sua madrinha vai te mimar bastante”, contou.