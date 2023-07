Bruna Biancardi desabafa sobre medos durante gravidez de primeira filha com Neymar

Durante entrevista, influenciadora digital Bruna Biancardi abre o coração e revela ter medo sobre gravidez de Mavie

Ainda no começo de sua gravidez, a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi já viveu altos e baixos. A namorada do jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr, espera uma menina, que será chamada de Mavie, mas já enfrentou diversas polêmicas nesse tempo, como uma traição do pai da bebê.

Porém, aparentemente tudo ficou para trás e agora a influenciadora digital está aproveitando cada momento de sua gravidez planejada e desejada. “Meu maior sonho sempre foi ser mãe. Desde jovem eu tinha esse desejo. Após decidirmos, fiz alguns exames para ver como estava a minha saúde geral e fertilidade, imaginei que levaria algum tempo devido ao uso de anticoncepcionais por muitos anos, mas graças a Deus a minha saúde estava ótima e logo engravidei”, revelou a modelo, durante uma entrevista para a Vogue.

“Cada semana sinto uma nova mudança. Primeiro foram as cólicas, seguida pelos enjoos, o aumento do apetite (eu comia muito nos quatro primeiros meses), indisposição para fazer exercícios físicos… depois foi tudo melhorando, o sono durante o dia passou, comecei a ter mais ânimo para me cuidar e agora sinto a bebê mexer, uma das sensações que eu mais queria ter”, disse Bruna.

Geralmente, mulheres grávidas costumam ter desejos para lá de inusitados, porém, a modelo não viveu isso ainda. “Não senti muitos desejos. No início da gravidez senti vontade de alimentos que não costumo consumir com frequência, como miojo com nuggets, embutidos, bolacha salgada com requeijão… mas nada muito incomum”, contou.

“A parte mais desafiadora foram os três primeiros meses. Era tudo muito novo e eu tinha muitos medos. A melhor parte é sentir, mexer e lembrar que você está gerando uma vida dentro de você”, disse Bruna, sobre como o começo da gravidez ter sido tão desafiador. Além disso, a influenciadora digital ainda não se decidiu se quer um parto normal ou uma cesária. “Por enquanto tenho medo dos dois tipos. Mais próximo do parto vou me decidir”, explicou.

Relembre o chá de bebê da filha de Bruna Biancardi e Neymar

No dia 24 de junho, a influenciadora digital Bruna Biancardi e o jogador de futebol Neymar Jr fizeram um chá revelação para descobrir o sexo de seu bebê. No caso, o casal descobriu que teria uma menina e que se chamará Mavie. Porém, o que muitos não sabiam e que a modelo revelou recentemente é que a festa contava com três opções de lembranças para os convidados.

Os convidados da mega festa de revelação do sexo do filho de Bruna e Neymar podiam receber uma entre três opções. Segundo a influenciadora digital, a pessoa girava uma roleta e o número que caísse, correspondia ao que eles iriam ganhar. A opção número um de presente era uma caixa que continha três chocolates, um branco, um ao leite e um branco com cookies. Além disso, a lembrança contava com um vaso de cerâmica pintado à mão. Já a segunda opção era um aromatizador de ambiente com varetas. Enquanto a terceira e última lembrancinha era uma caixa em formato de carrossel, com um jogo de xícara de chá e pires. De acordo com Bruna, o último era o mais desejado.