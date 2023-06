Saiba quem é Bianca Biancardi, a irmã de Bruna Biancardi e cunhada de Neymar Jr

Irmã de Bruna Biancardi, Bianca Biancardi viraliza na internet ao escrever recado para o cunhado, Neymar Jr. Saiba mais sobre a vida dela!

Nesta sexta-feira, 30, os internautas foram surpreendidos com um desabafo de Bianca Biancardi, que é a irmã da influencer Bruna Biancardi. Em seu texto, publicado no Instagram, ela detonou o cunhado, Neymar Jr, e a notícia de que ele traiu a sua irmã durante a gravidez. Após a repercussão do desabafo dela, saiba mais sobre quem é Bianca Biancardi :

Bianca Biancardi tem 26 anos e é nutricionista clínica e esportiva. Ela tem pós-graduação em Engenharia de Alimentos pelo Instituto Mauá de Tecnologia e tem um perfil nas redes sociais com dicas de nutrição.

Além disso, ela também costuma compartilhar momentos de suas viagens pelo mundo e também pelo Brasil, incluindo fotos exibindo a sua boa forma em cliques apenas de biquíni em dias ensolarados nas praias.

Bianca namora com Bruno Hernandes Gallegos e se declarou para o rapaz recentemente. “Nunca fui notada tão completamente, amada tão apaixonadamente, protegida com tanta força... Você é o caminho que eu quero para a vida, amor”, disse ela.

O post mais recente dela no Instagram é sobre o chá revelação da filha de Bruna Biancardi e Neymar Jr. “Comemorando uma nova vida com muito amor. Foram dias muito especiais! Mavie, a titia não vê a hora de viver a vida ao seu lado”, comentou.

Leia o que Bianca Biancardi falou sobre Neymar Jr:

Em seu Instagram, Bianca Biancardi compartilhou um desabafo para falar sobre as atitudes do cunhado, Neymar Jr. "Eu poderia enviar isso por whatsapp, mas como ele gosta de zoar na internet, bora lá. Para deixar claro, enquanto essa exposição e deboche continuarem acontecendo, eu continuarei falando. Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas. Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo. Além de ser cercado por gente que o trata como um Deus, aplaudindo as suas cagadas", disse ela.

"Os comentários na foto em que assume a traição demonstram isso. Muitos, ainda por cima, citam Deus e versículos bíblicos, rs. Os famosos 'cristãos', que falam mas não aplicam a palavra de Deus no dia dia e em suas relações. Valores, compromisso e caráter não existem. Está debochando da situação, ao invés de sentir vergonha e constrangimento. Está dando risada nas redes sociais, expondo a minha irmã mais uma vez. Acha que os outros 'querem o derrubar', enquanto ele se derruba sozinho. Um homem que se recusa a ser Homem, se recusa a amadurecer e a assumir culpa pelo o que faz", disse a nutricionista.

"Ela é uma mulher muito bem-sucedida, que trabalha desde os 16 anos. Por fruto do trabalho dela (e não pelo dinheiro de ninguém), ela tem uma vida muito confortável e poderá criar a sua filha da melhor maneira possível. Ela realmente está nessa relação por amor, por querer que sua filha tenha a família unida e um pai presente, por querer que ele cuide e crie da filha que ele tanto quis fazer. Infelizmente ela está passando por tudo isso no momento que era para ser o mais feliz de sua vida. Tiraram a tranquilidade e as boas lembranças que ela precisava ter nesse momento. A decisão e escolhas dela cabem somente a ela. Nós sempre estaremos aqui! Neymar, adoraria que a nossa convivência pudesse ser sempre respeitosa e amigável e eu e minha família estamos dispostos a isso. O que não será mais tolerado é esse tipo de publicação infantil, desrespeitosa e imoral", finalizou.