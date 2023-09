Gafe? Sabrina Sato manda chocolate para Preta Gil: ''Não posso comer''

Recuperando-se de cirurgia e usando bolsa de colostomia, Preta Gil recebe chocolate de Sabrina Sato e acaba dando para seus visitantes o mimo inusitado

A cantora Preta Gil recebeu com bom humor e carinho um presente inusitado da apresentadora Sabrina Sato nesta segunda-feira, 04. Internada após uma cirurgia de retirada de tumor no intestino, usando bolsa de colostomia e voltando a comer gradualmente, a artista não pode usufruir de uma caixa de chocolates, dada pela ex-BBB.

Os visitantes da ocasião, Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Carolina Diekcmann e outros amigos da filha de Gilberto Gil celebraram o mimo luxuoso, repleto de vários tipos de doces. Contudo, Preta Gil não pode aproveitar da lembrança.

"Eu não posso comer chocolate... Tá bom o chocolate, Bruno? Aí gente, comam sem culpa, daqui a pouco to comendo", comentou a cantora que tirou a sonda nasogástrica nos últimos dias após ter que retornar ao método por passar mal ao voltar a se alimentar com comida pastosa.

Ainda nesta segunda-feira, 04, Preta Gil fez forte desabafo ao falar sobre a traição vivida durante seu tratamento de câncer. A famosa foi extremamente sincera ao abrir com os fãs o que está sentindo, ela ficou sem dormir e com dor no peito pensando no que o ex-marido fez com ela com uma funcionária.

A cirurgia da artista aconteceu no último dia 16 e além da retirada de tumor, os médicos fizeram uma histerectomia total. Dias depois, ela comemorou após fazer exames e ver que está sem células do câncer.

É bom lembrar que Preta Gil descobriu o câncer no intestino após passar mal e ver sangue escorrendo em suas pernas. Depois do diagnóstico da doença, ela iniciou a luta contra e sofreu ainda mais durante o tratamento ao ter que lidar com o fim de seu casamento por conta de uma traição envolvendo uma pessoa de seu cotidiano.

Preta Gil comemora ao retirar sonda nasogástrica

Na tarde deste sábado, 2, Preta Gil usou as redes sociais para dividir uma boa notícia com os seus seguidores. A cantora, que no mês passado passou por uma cirurgia no intestino para a retirada de um tumor, retirou a sonda nasogástrica.

Internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, ela postou alguns vídeos nos Stories do Instagram e contou a novidade. "Tirei a sonda, tomei banho, passei corretivo. Recebi visita hoje, surpresa. Ontem foi visita surpresa da Ivete [Sangalo] e da Cynthia [Sangalo, irmã de Ivete], hoje Angélica e Luciano [Huck]. Eu estava aqui 'desaplaudidíssima', mas tudo bem, a vida é assim", começou.

"Tirei a sonda, tô mega feliz. O Dr. Frederico e Rodrigo falaram que tá superseguro, tá tudo indo bem. Já estou comendo, já estou fazendo a digestão muito bem, então eles tiraram. Menos um tubo para eu poder dormir", celebrou.