Preta Gil recebe visita surpresa de famosos no hospital: "Vieram me ver"

Internada em recuperação da retirada de um tumor, Preta Gil recebe visita surpresa de Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Carolina Dieckmann

Preta Gil continua internada e recuperando de uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino. A filha de Gilberto Gil está no Hospital Sírio Libanês desde 13 de agosto e já recebeu visita de diversos amigos famosos durante sua batalha pela cura.

E nesta segunda-feira, 4, após fazer um desabafo sobre as traições de seu ex-marido, Rodrigo Godoy, a cantora recebeu uma visita inesperada. Preta foi surpreendida por seus amigos famosos, o casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, a atriz Carolina Dieckmann, a empresária Carol Sampaio e o produtor musical Pablo Bispo.

A turma se reuniu no quarto de hospital de Preta e fez a maior festa para a artista. Presenteada com bichos de pelúcia, ela contou com a presença animada dos amigos, que lhe fizeram rir nesta tarde ensolarada em São Paulo. "Visita surpresa deles, que vieram me ver", disse a cantora enquanto segurava seus presentes.

O grupo dividiu uma caixa de chocolates, presenteada pela apresentadora Sabrina Sato, já que Preta não pode consumi-los por conta de sua cirurgia. "Sabrina, oh, o pessoal aqui quer te agradecer", contou a famosa, ao mostrar seus amigos em festa. "Uma salva de palmas para Sabrina!", exclamou Bruno Gagliasso. "Comam sem culpa, tá tranquilo! Daqui a pouco eu tô comendo", tranquilizou Preta.

Foto: Reprodução / Instagram

Preta Gil desabafa sobre traição de Rodrigo Godoy: ‘Não quero mais me calar’

Na manhã desta segunda-feira, 4, a cantora Preta Gil comoveu seus seguidores ao contar que passou a noite em claro. Segundo a artista, que está no hospital se recuperando de uma cirurgia para a retirada de um câncer, ela passou a madrugada refletindo sobre as traições de seu ex-marido, Rodrigo Godoy.

Nos stories do Instagram, ela contou que não quer mais guardar o que está sentindo apenas para si.“Eu amei tanto esse homem. Eu me pergunto se estava cega. Meus amigos me dizem que não, que era de verdade e eu sei que era. Por isso dói tanto, mas tanto. Não foi uma traição simplesmente. Se apaixonar por outra pessoa acontece, conta, se separa e vá viver sua paixão. Por que não fizeram isso?”, disse ela.

E completou: "Não foi só traição, foi uma armação sórdida, um plano real de enganação para viver uma vida dupla, sem medo, com total certeza que nada aconteceria, me usando, me enganando, dói demais, dói muito. Não, eu não quero mais me calar, superar sozinha, vou falar sim, vou por para fora sim. Tá doendo muito, muito, muito, muito, não aguento mais sofrer, quero esquecer que eles existem e seguir minha vida, mas não é fácil”.