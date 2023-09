Preta Gil fica noite sem dormir e desabafa sobre traição do ex-marido: ''Tanta baixaria''

Internada há 22 dias no hospital, Preta Gil fica sem dormir e desabafa sobre não conseguir superar traição de pessoas tão próximas

A cantora Preta Gil atualizou seu estado de saúde após alguns dias da retirada do tumor no intestino e comoveu com um novo desabafo sobre ter sido traída durante o tratamento contra um câncer. Nesta segunda-feira, 04, a famosa abriu o coração nos stories e impactou com seu breve relato sobre o ex-marido e a amante.

Há 22 dias internada, a filha de Gilberto Gil comentou que está se recuperando bem, mas que não conseguiu dormir por conta de uma dor no peito, por ficar remoendo a situação vivida com o ex-marido, com quem ficou por 9 anos e a traiu com uma funcionária.

"Estou há 22 dias internada num hospital, lutando por minha cura. Estou grata e muito dedicada em minha reabilitação. Graças a Deus o tumor foi retirado com sucesso. É um processo bem dolorido e cansativo, mas estou focada, cercada de amor por todos os lado, pelos médicos, pelos amigos, pelos familiares, pela energia dos fãs e pela minha fé em Deus e meus Orixás e Santinha", falou como está.

"Está tudo caminhando bem para em breve eu ter alta e me recuperar em casa. Vou voltar pra cá em novembro para refazer meu trato intestinal e retirar essa bolsa de ileostomia", falou quais são os próximos passos de seu tratamento.

Em seguida, ela surpreendeu com um novo desabafo sobre o fim de seu casamento: "Essa noite tive insônia e não dormi, passei a noite me remoendo de dor no peito, pensando em como meu ex-marido e sua amante foram cruéis, frios, maquiavélicos e tão sujos comigo".

Preta então continuou o desabafo tocante: "Não consigo aceitar, como eu fui casa 9 anos e meio com um homem desses? Como pude ajudar tanto uma mulher como essa? Meu deus, me ajuda a tirar esse sentimento de mim. Eu faço de tudo, juro que eu tento, tento, mas dói, dói, dói! Sim, eu não superei tanta baixaria, me explica como supera tão rápido algo tão cruel? Um dia estarei preparada para dividir com vocês toda sujeira".

A cirurgia da artista aconteceu no último dia 16 e além da retirada de tumor, os médicos fizeram uma histerectomia total. Dias depois, ela comemorou após fazer exames e ver que está sem células do câncer.

É bom lembrar que Preta Gil descobriu o câncer no intestino após passar mal e ver sangue escorrendo em suas pernas. Depois do diagnóstico da doença, ela iniciou a luta contra e sofreu ainda mais durante o tratamento ao ter que lidar com o fim de seu casamento por conta de uma traição envolvendo uma pessoa de seu cotidiano.

Preta Gil comemora ao retirar sonda nasogástrica

Na tarde deste sábado, 2, Preta Gil usou as redes sociais para dividir uma boa notícia com os seus seguidores. A cantora, que no mês passado passou por uma cirurgia no intestino para a retirada de um tumor, retirou a sonda nasogástrica.

Internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, ela postou alguns vídeos nos Stories do Instagram e contou a novidade. "Tirei a sonda, tomei banho, passei corretivo. Recebi visita hoje, surpresa. Ontem foi visita surpresa da Ivete [Sangalo] e da Cynthia [Sangalo, irmã de Ivete], hoje Angélica e Luciano [Huck]. Eu estava aqui 'desaplaudidíssima', mas tudo bem, a vida é assim", começou.

"Tirei a sonda, tô mega feliz. O Dr. Frederico e Rodrigo falaram que tá superseguro, tá tudo indo bem. Já estou comendo, já estou fazendo a digestão muito bem, então eles tiraram. Menos um tubo para eu poder dormir", celebrou.