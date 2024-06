Sonia Abrão dá opinião polêmica sobre recepção de Maisa na Globo

Contratada pela Globo, Maisa Silva recebe recepção e Sonia Abrão dá opinião polêmica sobre como a apresentadora chegou à emissora

A apresentadora Sonia Abrão deu uma opinião polêmica sobre a contratação e recepção de Maisa Silva na Globo. Em seu programa na RedeTV!, a jornalista falou nesta terça-feira, 18, sobre como a ex-funcionária do SBT foi recebida na emissora carioca e surpreendeu ao dizer o que achou da aparição da jovem no Mais Você.

A comandante do A Tarde É Sua então comentou que considerou a recepção da nova contratada um pouco exagerada. Vale lembrar que Maisa aceitou o convite para viver uma vilã na próxima novela das seis chamada Garota do Momento.

"Já com status de estrela, já com direito de ser recebida pelo Louro Mané, pela Ana Maria Braga, já cheia de tapete vermelho pra ela, tô achando um exagero, mas não quero morder a língua, então deixa rolar, depois vocês me falam direitinho como vai ser essa história", disse ao introduzir o assunto sobre a contratação da menina.

Nesta segunda-feira, 17, foi confirmada a contratação de Maisa Silva e ex-apresentadora do SBT falou sobre a novidade em sua carreira. "Confesso que estou até agora sem acreditar. Comecei minha carreira como atriz nas novelas e, após um tempo longe da TV, voltar com uma novela na TV Globo e uma personagem diferente de tudo o que já fiz, é muito especial e veio na hora certa", afirmou.

