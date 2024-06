Sonia Abrão dá opinião polêmica sobre 'Domingão Com o Huck': 'Tá errado'

Após ver Luciano Huck por quase três anos nas tardes de domingo, Sonia Abrão dá opinião sobre o programa e posição em que o apresentador está

A apresentadora Sonia Abrão fez uma postagem em sua rede social para dar sua opinião sobre alguns programas e últimos acontecimentos na TV. Aproveitando que o Domingão Com o Huck deu o que falar no último domingo, 09, com a participação de Ticiane Pinheiro, César Tralli e Helô Pinheiro, a jornalista falou sobre a oportunidade dada a Luciano Huck.

A comandante do A Tarde É Sua então ousou e falou o que pensa sobre a atração que a Globo deu para o esposo de Angélica. Sonia Abrão enalteceu o trabalho do comunicador, que assumiu o horário dominical após a saída de Faustão da emissora em 2021, e disse que não concorda com a situação em que ele foi colocado.

"EU ACHO… que tá errado “Domingão COM Huck”, tem que ser “Domingão DO Huck”, porque tomou posse com o maior talento e competência! Tirou o programa da caixa, abriu as portas pra concorrência, zerou preconceitos no mix de convidados, surpreende a cada semana. É o dono! Acorda, Globo, e dá logo a placa de proprietário pra ele!", disparou a jornalista.

Sonia Abrão ainda aproveitou a postagem para falar sobre a eliminação de MC Daniel do Dança dos Famosos, Ticiane Pinheiro na Globo e a saída de Eliana do SBT. "Mc DANIEL foi eliminado da Dança dos Famosos, mas saiu maior do que entrou! A imagem polêmica perdeu espaço para a impressão positiva que deixou no público. Por mim, a final seria entre ele e TATI MACHADO, pena que esqueceu um passo da coreografia! …que TICIANE PINHEIRO fazendo quadradinho de 8 e CÉSAR TRALLI cantando “Garota de Ipanema” reinaram no palco do Domingão! O júri da Dança dos Famosos ficou pequeno pra eles! Casalzão que fala, né? …que essa fase de despedida do SBT tá puxada pra ELIANA e não tá fácil para o público! A gente tem que assistir ao programa com uma caixa de lenços do lado! Precisei de duas! É muita emoção!", escreveu.

Veja mais o que Sonia Abrão disse:

Ticiane Pinheiro causa ao dançar quadradinho na Globo

A presença de Ticiane Pinheiro no Domingão Com o Huck neste domingo, 09, deu o que falar. Muito animada, a apresentadora da Record TV chamou a atenção com seu carisma e mais uma vez causou ao dançar o quadradinho na televisão.

Convidada para integrar o júri do Dança dos Famosos com o marido, o jornalista César Tralli, e a mãe, Helô Pinheiro, a loira divertiu ao aceitar o convite para mostrar sua performance mais uma vez para o público. É bom lembrar que Ticiane Pinheiro causou em 2013 ao exibir seu gingado no chão no Programa da Tarde quando ainda era casada com o pai de sua filha Rafaella Justus, o empresário Roberto Justus. Veja o momento aqui.