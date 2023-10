Sonia Abrão fala sobre aparição de Faustão no 'Domingão': ''Globo não merecia''

Após 'Domingão' especial com filhos de Faustão e Gugu, Sonia Abrão fala sobre acontecimentos e não fica quieta alfinetando a Globo

A apresentadora Sonia Abrão compartilhou sua opinião sobre o programa especial do Domingão com o Huck deste domingo, 08, que contou com a presença dos filhos de Gugu Liberato e Faustão. Os jovens, João Augusto Liberato e João Guilherme Silva, apresentaram-se no palco para homenagear os pais e deram um show de carisma.

O momento foi extremamente emocionante, principalmente quando o herdeiro de Gugu interpretou o pai fazendo a apresentação do "Pintinho Amarelinhos" e depois do KLB, grupo que sempre marcava presença no Domingo Legal. Inclusive, o palco da atração do SBT foi recriado na Globo.

"Eu acho que a batalha do LIP SYNC entre João Augusto, filho do Gugu, e João Guilherme, filho do Faustão, foi a homenagem mais bonita da TV dos últimos tempos! O Domingão do Huck emocionou o Brasil! Chorei litros! A ideia de recriar os cenários do Domingo Legal e do Domingão do Faustão no palco de Luciano Huck, foi genial e levou o público direto pra uma viagem no tempo! A escolha das imagens dos dois antigos programas foi primorosa, principalmente as de João Augusto e João Guilherme ainda crianças ao lado dos pais. Comovente!", comentou Sonia sobre o que viu.

"Começar a disputa com “Pintinho Amarelinho” ( Baile dos Passarinhos) foi “covardia”, deu um nó na garganta da gente! Essa música marcou tanto com o Gugu na TV , que Huck tbm quis encerrar seu Domingão ao som dela e o auditório acompanhou cantando o refrão “é dia de festa…” Gritou alto aqui uma saudade danada!", opinou mais sobre as apresentações.

Sonia Abrão então falou o que acha sobre a aparição de Faustão em um recado para o filho, relembrando que ele saiu da Globo repentinamente, sem se despedir do público no palco. "Faustão foi de uma generosidade total ao gravar depoimento ao Domingão, que por 33 anos foi dele. A Globo não merecia, já que não deu a ele nem o direito da despedida no ar, mas a amizade com Huck falou mais alto!", escreveu.

A apresentadora também revelou que para ela o vencedor foi o filho de Gugu. "João Augusto e João Guilherme dublaram muito bem no Lip Sync. São lindos e carismáticos. O filho do Faustão fez tudo direitinho nas duas apresentações, mas não emocionou como João Augusto que, além do Pintinho Amarelinho, arrasou dublando “A Dor Desse Amor”, com a participação do KLB. Musical perfeito! Faltou Luan Santana na apresentação do João Guilherme pra cantar “Meteoro” e equilibrar com a do João Augusto com o KLB! Cadê você, Luan? Fiquei esperando entrar no palco… Se tivesse que votar em um deles, eu votaria no João Augusto! Sem, dúvida, o grande vencedor!", falou.

Veja a opinião completa de Sonia Abrão: