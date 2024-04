SBT já tem nome para substituir Eliana na emissora? Saiba mais

Procurada pela CARAS Brasil, equipe de comunicação do SBT esclarece boatos envolvendo quem vai substituir Eliana na emissora

Após Eliana (51) anunciar o fim do seu contrato com o SBT, começaram diversas especulações de quem ficará no lugar da apresentadora nas tardes de domingo da emissora. Nessa semana surgiram boatos que vários nomes já estão sendo cotados para substituir Eliana. Saiba mais.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do SBT não confirma a informação, ainda não foi definido como ficará a grade da emissora. Eles também reforçaram que, assim que a nova grade for estabelecida, vão atualizar a imprensa sobre quem substituirá Eliana nas tardes de domingo.

Mesmo com a apresentadora anunciando o fim do seu contrato com o canal de Silvio Santos, ela continuará no ar até junho de 2024 e vai permanecer como madrinha do Teleton. Até lá, tudo segue como está na emissora.

PROJETOS FUTUROS

Eliana pretende seguir normalmente com sua rotina de gravações até o fim do contrato, que será em junho de 2024. Por conta disso, ela ainda não revelou sobre seus próximos projetos na carreira, mas existem muitas especulações sobre o futuro da apresentadora na televisão brasileira.

Recentemente, foi divulgada que a comunicadora estaria em negociação com a Record e poderia substituir Rodrigo Faro (50). Na época, a equipe de comunicação da emissora negou essa informação e afirmou que não procede que Eliana substituirá o apresentador.

No começo do mês de abril, o Portal Leo Dias informou que ela é cotada para o programa Saia Justa, do canal fechado GNT - que faz parte do Grupo Globo. A ideia da emissora carioca seria contratar a loira para comandar o programa feminino na TV fechada antes de ter uma atração na TV aberta. A intenção seria fazer uma transição natural dela do SBT para a Globo.

Eliana ficou no SBT por 15 anos e conquistou o público com seu programa de entretenimento nas tardes de domingo.