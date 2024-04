Relembre trajetória de Eliana: da infância humilde à consagração na TV

Entenda como Eliana se tornou uma das maiores apresentadoras do país e relembre momentos marcantes de sua trajetória na televisão brasileira

Eliana (51) é conhecida como um dos maiores nomes da TV brasileira, ela acumula uma carreira com três décadas de sucesso dentro da comunicação, mas nem sempre foi fácil para a apresentadora. Relembre a trajetória de Eliana da infância humilde à consagração.

A comunicadora nunca teve vergonha de suas origens, pelo contrário, sempre retratou com muito orgulho o seu passado. Seu pai se mudou do nordeste em busca de melhores condições de vida em São Paulo. Ele trabalhava como zelador de um prédio residêncial em um bairro da zona sul da capital paulista.

Em entrevista ao programa Jornada Astral, da HBO Max, Eliana relembrou que muitos moradores do condomínio não queriam se aproximar dela e de sua família por conta da profissão do pai, pois os consideravam menos favorecidos financeiramente.

"Enfrentei muito preconceito. Cheguei a ouvir assim: 'Não quero que minha filha brinque com essa filha de zelador. Não quero essa filha de zelador na minha casa'. Muitas vezes eu ouvi isso. Mas a primeira vez que eu ouvi, eu tinha uns seis anos e foi a primeira vez que eu senti o preconceito", confessou.

Em março deste ano, o pai de Eliana faleceu e a apresentadora falou pela primeira vez sobre a partida. Em um longo texto emocionante, ela desabafou: "Pai obrigada por seus ensinamentos, foram muitos. O senhor nem imagina. Vou sentir falta do seu lindo sorriso, dos seus beijos, do seu carinho, da sua presença aqui em casa e em nossas vidas, mas compreendo que o senhor estava cansado, podia ver em seus olhos", declarou.

COMO TUDO COMEÇOU

Eliana iniciou sua carreira artistica aos 18 anos, em 1991. Na época, ela estreou no programa Festolândia, no SBT. Dois anos depois, foi escalada para o Bom Dia e Cia, atração que consagraria sua carreira como apresentadora infantil.

Nessa época, Eliana era sucesso entre o público jovem o que a consolidou como uma das principais apresentadoras do país. Foram sete anos à frente do programa quando migrou para Record no final da década de 1990.

MUDANÇA DE IMAGEM

No ano de 2005, ainda na Record, Eliana passou a se dedicar ao público adulto, no Tudo é Possível e permaneceu até 2009, quando retornou para o SBT. No canal, ela também se tornou a primeira mulher a apresentar um programa aos domingos, o horário mais nobre e disputado da TV nacional.

Recentemente, a apresentadora anunciou sua saída da emissora de Silvio Santos (93). No início de abril de 2024, ela e o SBT comunicaram a decisão de encerrar o contrato de 15 anos. A notícia foi dada à imprensa por meio de um comunicado oficial divulgado pela área de imprensa.