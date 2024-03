Eliana fala sobre a morte do pai: ‘O senhor estava cansado’

Eliana fala pela primeira vez sobre a morte do pai em mensagem carinhosa e emotiva: ‘Vou chorar só mais um pouco, tá?'

A apresentadora Eliana falou pela primeira vez sobre a morte do seu pai, o Sr. José Bezerra. Ele faleceu na segunda-feira, 18, aos 92 anos de idade. A causa da morte ainda não foi revelada pela família.

Em suas redes sociais, a artista relembrou fotos da família com o pai e falou sobre a saudade que já sente dele.

"Pai obrigada por seus ensinamentos, foram muitos. O senhor nem imagina. Vou sentir falta do seu lindo sorriso, dos seus beijos, do seu carinho, da sua presença aqui em casa e em nossas vidas, mas compreendo que o senhor estava cansado, podia ver em seus olhos. Agradeço a Deus a oportunidade de cuidar de vc até o ultimo instante. Pai pode deixar que daqui pra frente, como o senhor sempre dizia, “só alegria”. Vou chorar só mais um pouco, tá? Vai em paz, te amo para além da eternidade", disse ela.

O pai de Eliana morava com ela há algum tempo. Ele sofreu um AVC aos 91 anos de idade e deu um grande susto na família com seu estado de saúde. Na época, Eliana desabafou sobre o ocorrido.

"Quase te perdemos, por conta de um AVC. Hoje comemoramos a benção de sua recuperação. Foi um verdadeiro milagre. O senhor nasceu de novo e eu sou tão grata a Deus, e aos médicos que ainda essa semana farei o meu agradecimento publico por tanta competência e carinho. Que maravilhoso te ver em casa, podermos te beijar, abraçar e dizer o qto te amamos", afirmou ela.

Eliana já assumiu procedimentos estéticos

A apresentadora Eliana surpreendeu ao falar abertamente sobre procedimentos estéticos. Em participação no programa 50 & Tanto, de Angélica, ela contou que não problema em admitir que já realizou procedimentos para cuidar de sua beleza.

Inclusive, a loira listou o que já fez em seu corpo durante a sua vida pública. "Muitas loucuras. Com 23 anos, eu coloquei silicone e fiz uma lipo. Quando começou essa história de botox, publicamente, me pixavam muito dizendo que eu fazia muito botox. Qual é o problema? Faço mesmo, gosto. Está tudo bem", disse ela.

Em resposta, Xuxa, que também estava na atração, desabafou sobre a pressão estética. "Para mim, ninguém precisa dizer, você está velha, eu sei a idade que eu tenho, eu sei o quanto eu estou velha, eu sei me olhar no espelho, eu sei as rugas que eu tenho, eu sei os defeitos", afirmou.