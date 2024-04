Eliana faz homenagem emocionante ao pai falecido: 'Segue vivo por aqui'

A apresentadora Eliana publicou uma foto em família e homenageou o pai, José Bezerra, falecido há um mês aos 92 anos

A apresentadora Eliana usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem ao pai, José Bezerra, nesta quinta-feira, 18, dia em que completa um mês de sua morte. Em seu Instagram oficial, ela publicou um registro especial em família e compartilhou mensagem reflexiva cheia de saudades.

"Pai, é lindo ver que com sua partida o senhor segue vivo por aqui. As memórias e tudo o que vivemos desde quando eu era uma criança até os últimos instantes estão vivos dentro de mim. Siga no caminho de luz. Te amo", escreveu Eliana na legenda da postagem.

Nos comentários, amigos e admiradores deixaram diversas mensagens de carinho e força para a famosa e toda sua família. "Que o amor e as lembranças que você guarda em seu coração tragam conforto e paz durante esse período", declarou uma internauta.

"Como essas memórias nos mantêm ligados…", disse outra. "Esse amor é para sempre", falou uma terceira. O pai de Eliana faleceu em março deste ano, aos 92 anos de idade. José Bezerra morava junto com a filha desde agosto do ano passado, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Ainda em março deste ano, a apresentadora falou pela primeira vez a respeito da partida do pai. Em um longo texto emocionante, Eliana desabafou sobre a saudade que já estava sentindo. "Pai obrigada por seus ensinamentos, foram muitos. O senhor nem imagina. Vou sentir falta do seu lindo sorriso, dos seus beijos, do seu carinho, da sua presença aqui em casa e em nossas vidas, mas compreendo que o senhor estava cansado, podia ver em seus olhos", declarou ela, na ocasião.

Confira a homenagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Eliana é cotada para programa do GNT, diz colunista

A saída da apresentadora Eliana do SBT está dando o que falar no mundo do entretenimento. Apenas um dia após o anúncio de que ela vai encerrar o contrato com a emissora de Silvio Santos em junho deste ano, os rumores sobre o futuro dela na TV começaram a circular na web.

Nesta terça-feira, 2, o Portal Leo Dias informou que ela é cotada para o programa Saia Justa, do canal fechado GNT - que faz parte do Grupo Globo. A ideia da emissora carioca seria contratar a loira para comandar o programa feminino na TV fechada antes de ter uma atração na TV aberta. A intenção seria fazer uma transição natural dela do SBT para a Globo.

Por enquanto, Eliana não revelou nada sobre o seu futuro na TV e pretende cumprir normalmente a sua agenda de gravações no SBT até junho.