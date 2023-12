Regina Casé, Gloria Pires e muito mais: veja quem deu adeus à Globo este ano

Quem deixou a Globo em 2023? Relembre as veteranas que, assim como Regina Casé, devolveram o crachá da emissora ao longo do ano

Nesta terça-feira, 5, a atriz Regina Casé surpreendeu ao revelar que encerrou seu contrato fixo após 40 anos na Globo. Mas ela não foi a única veterana a deixar a emissora! O ano de 2023 foi marcado por despedidas para alguns dos talentos que optaram em romper sua parceria; confira a seguir algumas das estrelas que deixaram a vênus prateada:

Paolla Oliveira se despediu do crachá:

Assim como Regina, Paolla Oliveira começou o mês de dezembro colocando um ponto final em seu contrato fixo com a Globo. Após 18 anos, a atriz anunciou sua saída da emissora com uma publicação em suas redes sociais. Com a crachá em suas mãos, ela agradeceu as oportunidades e celebrou um novo ciclo em sua carreira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Gloria Pires já tem planos fora da emissora:

Em entrevista à Revista CARAS, Gloria Pires abriu o coração sobre sua despedida da Globo após 50 anos de contrato. No ar em ‘Terra e Paixão’, a artista contou que não considera que este é um adeus, já que construiu uma relação sólida com a emissora. Mas ela pretende buscar novos desafios atrás das câmeras após o fim do contrato.

Flávia Alessandra já tem um novo contrato:

Assim como seu marido, Otaviano Costa, Flávia Alessandra decidiu encerrar o seu contrato após três décadas de trabalho com a Globo neste ano. Depois de várias novelas e uma carreira sólida, ela deixou a emissora de TV para assinar com o streaming. Agora, o casal vai comandar um reality show sobre relacionamentos no Prime Video.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Regiane Alves se despediu da Globo:

Regiane Alves brilhou neste ano como a personagem ‘Clara’ na novela ‘Vai na Fé’, mas ela não pretende repetir a parceria tão cedo. A atriz encerrou o contrato com a Globo após 24 anos de trabalho. Para finalizar esse ciclo em sua vida, ela escreveu um texto de despedida agradecendo o carinho do público e as oportunidades da emissora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regiane Alves (@regianealves)

Giovanna Antonelli já tem novo projeto:

Giovanna Antonelli também decidiu não renovar seu contrato fixo com a emissora, mas já conta com grandes planos para o futuro. Após 23 anos com o crachá da emissora, a artista assinou um contrato com a HBO para trabalhar em uma nova novela para o streaming, ‘Beleza Fatal’. Inclusive, as gravações na casa nova já começaram.

Claudia Abreu deixou quadro fixo da emissora:

A atriz Claudia Abreu encerrou o seu contrato com a Globo após 37 anos de parceria, mas claro, com um novo projeto pela frente! De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, a artista faz parte do clube que trocou a emissora pelo streaming. Ela teria assinado com o Prime Video, da Amazon, para fazer uma nova série, ‘Sutura’.