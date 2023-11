Gloria Pires vai se aposentar? Atriz revela próximos desejos após sair da Globo

Após mais de 50 anos na Globo, Gloria Pires não renova o contrato e fala sobre seus próximos passos na vida profissional

A atriz Gloria Pires já está de olho em seus próximos passos na profissão. Ela encerrou o contrato fixo com a Globo depois de mais de 50 anos de parceria e vai se despedir da emissora após o fim da novela Terra e Paixão, atual trama das 9. Em entrevista à Revista CARAS, a artista contou que não considera que este momento é um adeus para a Globo e diz que quer buscar novos desafios atrás das câmeras.

"Não vejo como um adeus, e sim como um até breve. Tenho uma relação sólida e bem-sucedida com a empresa, uma história feliz! Mudou o modelo de contrato e a maior diferença é que poderei transitar por outros lugares. A TV Globo será um desses lugares", afirmou ela.

Então, ela contou que tem o desejo de ser diretora de projetos de audiovisual. "A beleza desta profissão é que ela pode durar enquanto a chama estiver acesa. Levei muito tempo para encontrar o prazer e me divertir no meu trabalho. Existia uma tensão, uma cobrança minha comigo mesma. Tenho feito cada vez mais projetos que são do meu interesse. E tenho o desejo de estar na direção também", contou. Leia a entrevista completa aqui.

Gloria Pires exibe sua beleza impecável

A atriz Gloria Pires agitou as redes sociais ao mostrar como curtiu um final de semana antes das gravações da novela Terra e Paixão, da Globo, na qual interpreta a vilã Irene. A estrela aproveitou o dia tranquilo para renovar o bronzeado e apareceu só de biquíni e uma saída de praia em formato de camisa em novas fotos.

Nas imagens, a beldade deixou à mostra sua barriga sarada e as curvas impecáveis ao ser flagrada enquanto se ajeitava para descansar ao lado da piscina de sua casa. “Recarregando as energias para mais um sábado de trabalho”, disse ela na legenda.

Nos comentários da foto, ela foi muito elogiada pelos seguidores. “Gente, ela é gata demais né?”, disse a humorista Fabiana Karla. “Linda”, afirmou a atriz Heloisa Perissé. “Muito maravilhosa”, escreveu o repórter Ivo Madoglio.

Vale lembrar que Gloria Pires completar 60 anos de vida há poucos dias e ganhou homenagens de sua família, com direito a mural de fotos e bolo antes de sair para trabalhar. Atualmente, ela dá um show na TV como a vilã Irene na novela Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco, na faixa das 9 da Globo.